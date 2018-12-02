حرس الحدود وطيران الأمن ينقذان إماراتيين انقلبت مركبتهما بالربع الخالي

تواصل- فريق التحرير:

أنقذت فرق الإنقاذ في حرس الحدود بالاستعانة بطيران الأمن، إماراتيين تعرضت مركبتهما لحادث انقلاب في الربع الخالي.

وقال المتحدث الرسمي لحرس الحدود: إن قيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية باشرت، مساء السبت، بلاغاً عن تعرض سيارة لحادث انقلاب بمنطقة صحراوية بالربع الخالي.

وأضاف، أنه تبين وجود مواطنين إماراتيين بداخل السيارة، وتم توجيه دوريات استجابة من مركز الإمداد والإسناد بالربع الخالي وتقديم الإسعافات اللازمة للمصابين بالعيادة الطبية في المركز، وتم إخلاؤهما بطيران الأمن إلى مستشفى قوى الأمن بالدمام لتلقي العلاج اللازم.