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وزارة الحج: إصدار 1.5 مليون تأشيرة عمرة منذ بداية الموسم

وزارة الحج: إصدار 1.5 مليون تأشيرة عمرة منذ بداية الموسم
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تواصل – متابعات:

سجلت إحصائيات وزارة الحج والعمرة حتى الأسبوع الـ 12 في مؤشر العمرة الأسبوعي إصدار 1,509,936 تأشيرة عمرة حتى تاريخ 21 ربيع الأول لهذا العام.

وكان مجموع القادمين إلى المملكة 1,190,961 معتمرًا، في حين بلغ عدد المعتمرين الموجودين داخل المملكة 337,876 معتمرًا، منهم 232,117 في مكة المكرمة، بينما يوجد 105,759 في المدينة المنورة، فيما سجلت مغادرة 853,085 معتمرًا بعد أن أدوا العمرة والزيارة.

جاء ذلك بحسب مؤشر العمرة الأسبوعي الذي أطلقته وزارة الحج والعمرة مع مطلع العام الهجري الحالي، الذي يدخل شهره الثالث، ويقيس أربعة جوانب رئيسة، تتمثل في عرض الأعداد التراكمية لتأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وأعدادهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، إضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين للمملكة بعد أن منَّ الله عليهم بأداء مناسك العمرة.

يُذكر أن عدد الموظفين السعوديين في شركات ومؤسسات العمرة 8,635 موظفًا، منهم 7,235 من الذكور، و1,400 من الإناث.

ووصول المعتمرين إلى المملكة توزع بين ثلاث وسائل نقل؛ إذ وصل عبر المنافذ الجوية 1,094,403 معتمرين، وعن طريق المنافذ البرية 96,523 معتمرًا، وسُجل وصول 35 معتمرًا عبر المنافذ البحرية.

أما أكثر الجنسيات قدومًا فكانت بالترتيب: باكستان 394,143، تليها إندونيسيا 233,792، بعدها الهند 196,726، ثم اليمن 56,972، وماليزيا خامسًا 54,214 معتمرًا. وتأتي بعدها كل من: الجزائر 32,709، تركيا 29,628، الإمارات العربية المتحدة 25,875، بنجلادش 23,368، المملكة المتحدة 18,215 معتمرًا.

ويهدف المؤشر الأسبوعي إلى تتبُّع حركة التأشيرات والقدوم والمغادرة، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من معتمرين وزوار، والوصول لمستويات متقدمة من الرضا عند المستفيدين، بما يحقق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقطاب 30 مليون معتمر، وإثراء تجربة الحاج والمعتمر وتحسينها من خلال خدمات متنوعة ذات جودة وقيمة عالية.

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