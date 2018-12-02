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إنفاق المستهلكين بالمملكة يرتفع إلى 81 مليار ريال الشهر الماضي

إنفاق المستهلكين بالمملكة يرتفع إلى 81 مليار ريال الشهر الماضي
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تواصل – الرياض:

بلغ حجم إنفاق المستهلكين في المملكة خلال شهر (أكتوبر) الماضي نحو 81.35 مليار ريال، مسجلاً نمواً بنسبة 4.84%، بما يعادل 3.76 مليار ريال، مقارنة بنحو 77.59 مليار ريال في (أكتوبر) 2017.

فيما سجل الإنفاق خلال (أكتوبر)، ارتفاعا بنحو 5.7%، بما يعادل 4.4 مليار ريال، مقارنة بنحو 76.9 مليار ريال، في شهر (سبتمبر) من العام الجاري.

وبحسب صحيفة “الاقتصادية”، فإن إنفاق المستهلكين في السعودية شهد تحسنا ملحوظا منذ بداية العام الجاري، مقارنة بـ 2017، حيث بلغ متوسط الإنفاق منذ مطلع 2018، حتى نهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) نحو 81.49 مليار ريال شهرياً، مقارنة بمتوسط إنفاق بنحو 76.9 مليار ريال، في العام الماضي، بزيادة بلغت 5.93%.
ومتوسط الإنفاق في العام الماضي أقل من المتوسط في 2016 والبالغ نحو 78 مليار ريال ويعود ذلك إلى تراجع الإنفاق خلال الربع الثالث من عام 2017 الذي سجل أدني معدل إنفاق خلال العامين الماضيين.
ويأتي تحسن إنفاق المستهلكين خلال شهر (أكتوبر) من العام الجاري، من خلال نمو عمليات السحب النقدي عبر أجهزة الصراف الآلي وكذلك المصارف بنحو 1.5% على أساس سنوي، وبزيادة بلغت 909 ملايين ريال، إضافة إلى عمليات نقاط البيع التي نمت بنحو 2.85 مليار ريال وبنسبة بلغت 17.3% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.
كما نما إنفاق المستهلكين على الأطعمة والمشروبات بنحو 25.3% خلال (أكتوبر) الماضي، على أساس سنوي، حيث بلغ 2.69 مليار ريال. ويشكل الإنفاق على الأطعمة والمشروبات نحو 13.9% من إجمالي عمليات نقاط البيع خلال الفترة.
وارتفع الإنفاق على المطاعم والفنادق بنحو 38%، مشكلة 12.2% من إجمالي عمليات نقاط البيع، لتبلغ المبيعات نحو 2.35 مليار ريال، وبزيادة بلغت 651 مليون ريال.
فيما بلغ النمو على الترفيه نحو 5.9%، حيث وصلت مبيعات نقاط البيع في القطاع إلى نحو 786 مليون ريال خلال (أكتوبر) الماضي، بينما بلغ الإنفاق على قطاع الاتصالات بحسب عمليات نقاط البيع نحو 161.7 مليون ريال.
وسجلت مبيعات نقاط البيع خلال عام 2017 نموا بنحو 9.7% لتبلغ 200.46 مليار ريال وهي أعلى عمليات تسجلها نقاط البيع منذ البدء بالتعامل بها، فيما بلغت أعداد العمليات المنفذة نحو 708.11 مليون عملية خلال العام مقارنة بنحو 524.56 مليون عملية خلال 2016.

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