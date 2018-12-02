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أفضل تطبيقات «ماك» للطلاب للتركيز وإنجاز المهام الدراسية

أفضل تطبيقات «ماك» للطلاب للتركيز وإنجاز المهام الدراسية
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تواصل- وكالات:

يقترب موسم امتحانات منتصف العام الدراسي في معظم الدول العربية هذه الأيام، وفي ظل تنامي التطبيقات والبرامج التي تساعد الطلاب على استيعاب دروسهم، يمكن استغلال الهواتف الذكية وأجهزة الحواسيب الخاصة بالطلاب لتحميل تطبيقات عليها لمساعدتهم على التركيز وإنجاز المهام الدراسية.

نستعرض فيما يلي أفضل تطبيقات ماك للطلاب، بحسب ما ورد في موقع البوابة العربية للأخبار التقنية:

1- تطبيق myHomework

من أفضل تطبيقات ماك التي تُساعد الطلاب على تنظيم الوقت الخاص بالدراسة، حيث يمنحك التطبيق عرضاً واضحاً لجدول المناهج الدراسية، وتقويماً يوضح تواريخ الاستحقاق والتسليم، وقسماً للواجبات المنزلية لجميع المهام، كما يمكنك تدوين فصولك الدراسية لتتمكن من مطالعتها بسهولة,

2- تطبيق iStudiez Lite

يمكنك عرض التقويم الخاص بك حسب اليوم أو الأسبوع ومشاهدة المهام المستحقة لحظياً، كما يتسم قسم المهام في التطبيق بالمرونة بحيث يمكنك عرض المهام المستحقة حسب التاريخ أو المنهج الدراسي أو الأولوية.

التطبيق متاح مجاناً على متجر آيتيونز لأجهزة ماك، لكنه محدود الإمكانيات، أما الإصدار الآخر من التطبيق باسم iStudiez Pro بسعر 9.99 دولار يقدم لك الكثير من المزايا.

3- تطبيق PAL Flashcards

تتيح لك تطبيقاتها إنشاء البطاقات التعليمية الخاصة بك أو مشاركتها مع الآخرين، أو تصفح الأجزاء التي قد تناسب مناهجك الدراسية، يوفر بعض نماذج البطاقات التي يمكنك استخدامها مباشرةً، كما يسمح لك بإنشاء واستيراد أجزاء البطاقات الخاصة بك أيضاً.
يمكنك استخدام النصوص أو الصور عند إنشاء البطاقات الخاصة بك، مما يجعلها مفيدة لأي منهج دراسي، وعندما يحين وقت مراجعة البطاقات قبل الامتحانات ما عليك سوى النقر على زر الدراسة Study واختبر نفسك.

4- تطبيق Flashcard Hero Lite مجاناً

يتيح لك إنشاء البطاقات وأجزائها المختلفة والموضوعات بنقرة واحدة فقط. وإذا كنت تريد أن تكون مبدعاً قليلاً مع البطاقات التعليمية فإن التطبيق يتيح لك تنسيق النص واستخدام القوائم في إجاباتك. ويمكنك ضبط الأجزاء لجلسة دراسة أكثر إنتاجية باستخدام هاتف آيفون الخاص بك كجهاز تحكم عن بعد، واستخدام تحويل النص إلى كلام، وترتيب البطاقات، كما يعطيك التطبيق أيضا قسم التقدم progress section للتحقق من تقدمك الدراسي.

5- تطبيق Bear مجاناً

من أفضل التطبيقات التي تساعد في التركيز عندما تحتاج إلى إنجاز المهام بسرعة، حيث يتميز ببساطة واجهة المستخدم، ويتيح لك إضافة قائمة المهام المراد تنفيذها في قوائم to-do.

تعتبر ميزة Pomodoro من أهم مزاياه حيث ستساعدك في إدارة وقتك وتقسيمه إلى فترات زمنية، وتقسيم يومك إلى فترات عمل وفترات راحة تحددها أنت بنفسك.

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