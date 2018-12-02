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إرشادات مهمة تعجل شفاءك من «نزلة البرد»

إرشادات مهمة تعجل شفاءك من «نزلة البرد»
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تواصل – وكالات:

يمكن أن تمتد أعراض نزلة البرد لأكثر من أسبوع، لكن تستطيع تخفيف شدة الأعراض وتقصير المدة إذا تناولت العلاجات الطبيعية المناسبة، وتجنّبت بعض الأمور التي تؤخّر الشفاء.

وتساعد بعض الإجراءات على تقوية مناعة الجسم، بينما تتسبب بعض العادات في زيادة الأعراض، لذلك تفادى عمل الآتي:

* قلة النوم، وعدم الحصول على ما يكفي من الراحة.

* التوتر والإجهاد.

* عدم شرب ما يكفي من الماء.

* التدخين يزيد من شدة الأعراض ويطيل فترة المرض.

* تناول المضاد الحيوي، لأنه لا يفيد في علاج فيروس البرد.

* تمخيط الأنف بشدة، وكثرة التمخيط. الأفضل أن تستنشق الماء كل فترة لغسل الأنف جيداً.

* أكل الحلويات يؤخّر الشفاء.

* عدم غسل اليدين.

* السفر بالطائرة.

* إهمال الإفطار وعدم تناول فيتامين سي.

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