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توجيهات بفتح خط ساخن بين «مكافحة المخدرات» و«المحامين» في مكة

توجيهات بفتح خط ساخن بين «مكافحة المخدرات» و«المحامين» في مكة
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تواصل – فريق التحرير:

وجه مدير إدارة مكافحة المخدرات بالعاصمة المقدسة المقدم عادل الغامدي أخيراً، بعقّد اجتماع مشترك بين «إدارة المخدرات» برئاسة المقدم عبد السلام الزهراني، ولجنة المحامين والموثقين بمكة المكرمة التي يترأسها المحامي بدر بن فرحان الروقي؛ للخروج بحزمة مقترحات تنعكس إيجاباً على القطاعين.

وانتهى الاجتماع إلى جملة من القرارات، أبرزها إيجاد آليه تعاون مشترك بتدريب ضباط و أفراد مكافحة المخدرات في الدورات التي تقيمها اللجنة المتخصصة في الأنظمة الجزائية والصياغة القانونية، وتأمين غرف للمحامين والموثقين لدى «المكافحة» لتسهيل عملهم، مجهزة بكافة وسائل العمل، إضافة إلى توفير مواقف مناسبة للمحامين والموثقين.

واتفق الجانبان على أهمية تسهيل عمل الموثقين والمحامين خلال أوقات الدوام الرسمية، إضافة إلى فتح خط تواصل ساخن بين اللجنة والإدارة للحالات الطارئة و الإنسانية.

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