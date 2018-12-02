ولي العهد يغادر الأرجنتين.. ومفاجأة عن المملكة في البيان الختامي لقمة الـ20

تواصل – واس:

غادر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع جمهورية الأرجنتين، بعد أن رأس – حفظه الله – وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين.

وكانت قمة قادة دول مجموعة العشرين اختتمت أعمالها بالعاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس أمس.

وصدر عن القمة بيان ختامي أعلن فيه أن أعمال القمة ستعقد في اليابان العام القادم، فيما تستضيف المملكة العربية السعودية اجتماعات القمة في 2020.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، برقية شكر للرئيس ماوريسيو ماكري رئيس جمهورية الأرجنتين إثر مغادرته ـ حفظه الله ـ الأرجنتين، فيما يلي نصها:

فخامة الرئيس ماوريسيو ماكري

رئيس جمهورية الأرجنتين

تحية طيبة:

يسرني وأنا أغادر بلدكم الصديق إثر مشاركتي في قمة قادة دول مجموعة العشرين أن أتقدم لفخامتكم ببالغ الشكر والامتنان لما لقيتّه والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

فخامة الرئيس:

أود أن أنوّه بالنتائج الإيجابية التي توصلنا إليها خلال رئاسة فخامتكم لأعمال هذه القمة، مؤكداً على أهمية ما صدر عنها من قرارات نأمل أن تسهم بشكل كبير في دعم التعاون بين دول المجموعة، وتعزيز معدلات نمو الاقتصاد العالمي.

متمنياً لفخامتكم موفور الصحة والسعادة، ولبلدكم وشعبكم الصديق استمرار التقدم والازدهار، وتقبلوا فائق تحياتي وتقديري ،،،

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد

نائب رئيس مجلس الوزراء