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تشكيل تحالف بنكي لتمويل المشروعات الإقليمية للقمة العربية

تشكيل تحالف بنكي لتمويل المشروعات الإقليمية للقمة العربية
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تواصل – واس:

كشف الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية كمال حسن علي، أن الجامعة تسعى لتشكيل تحالف بنكي لتمويل كافة المشروعات الإقليمية التي ستصدرها القمة العربية المقبلة.

وقال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية، السبت، خلال مشاركته في اجتماع للغرفة التجارية بالإسكندرية: “إن القمة العربية القادمة ستضع في اعتبارها وضع آليات لرفع مزيد من القيود عن حركة التجارة”، موضحا أن المملكة العربية السعودية ومصر والأردن كانوا من أوائل الدول التي وقعت اتفاقية تحرير تجارة السلع والخدمات، والتي تهدف إلى سوق عربية مشتركة وصولًا إلى الاتحاد العربي المشترك.

وأشار إلى أن الجامعة العربية بدأت في تكوين لجان لوضع قوانين الجمارك الموحدة، مبينا أن المشكلة تتمثل في أن هناك عدة دول لم تزل خارج الاتفاقية، وأن زيادة حجم التبادل التجاري تقف أمامه عقبة الربط البحري والبري ما يجعل إنشاء خطوط سكك حديدية أوفر وأقل تكلفة.

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