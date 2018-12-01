الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

آخر تطورات أزمة «قص أمعاء» مريضة بالخطأ في أحد مستشفيات المدينة

آخر تطورات أزمة «قص أمعاء» مريضة بالخطأ في أحد مستشفيات المدينة

شرطة الرياض تعلن العثور على الفتاة المفقودة «ذات الـ 13 عامًا»

شرطة الرياض تعلن العثور على الفتاة المفقودة «ذات الـ 13 عامًا»

أول تعليق من أقارب «العريس المطعون».. وتداول «صورة» لمرتكب الجريمة

أول تعليق من أقارب «العريس المطعون».. وتداول «صورة» لمرتكب الجريمة

تعديلات جديدة ومهمة للوائح «الكهرباء» في صالح المستخدم

تعديلات جديدة ومهمة للوائح «الكهرباء» في صالح المستخدم

إصابة «كويتي» واحتراق مركبته في انفجار لغم

إصابة «كويتي» واحتراق مركبته في انفجار لغم
0

تواصل – متابعات:

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، عن إصابة مواطن كويتي واحتراق مركبته، في انفجار لغم أرضي أثناء مروره عند مركز جريشان.

وأوضح بيان لوزارة الداخلية اليوم السبت، أن غرفة العمليات تلقت بلاغًا بانفجار لغم أرضي أثناء مرور مركبة أحد المواطنين الكويتيين عند مركز جريشان؛ ما أدى إلى إصابة قائدها ونقله إلى المستشفى واحتراق المركبة، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية “كونا”.

وأضاف البيان، أن الوزارة تلقت خلال الأيام الماضية العديد من البلاغات عن وجود أجسام يشتبه بأنها مخلفات عسكرية في المناطق البرية وانتقلت على الفور فرق المتفجرات وتم التعامل معها.

وكانت الأمطار الغزيرة التي هطلت على الكويت منذ أيام، قد كشفت عن بعض الألغام التي كانت مخبأة في الرمال، من بقايا حرب الخليج الثانية 1990 – 1991

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

حادث مروع.. انقلاب ناقلة وقود يتسبب في وفاة قائدها واحتراق 18 سيارة بتبوك (صور)

حادث مروع.. انقلاب ناقلة وقود يتسبب في وفاة قائدها واحتراق 18 سيارة بتبوك (صور)

«جالاكسي نوت 9» يسجل أول حالة احتراق

«جالاكسي نوت 9» يسجل أول حالة احتراق

بالفيديو.. مواطن يوثّق احتراق سيارته بسبب شاحن جوال

بالفيديو.. مواطن يوثّق احتراق سيارته بسبب شاحن جوال

10 إصابات في احتراق طائرة بمطار فرانكفورت (فيديو)

10 إصابات في احتراق طائرة بمطار فرانكفورت (فيديو)

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

مخالفات قولية عند نزول المطر
مقالات

مخالفات قولية عند نزول المطر

المزيد
مشاعر محبوسة
مقالات

مشاعر محبوسة

المزيد
بين الألف والياء «تواضع»
مقالات

بين الألف والياء «تواضع»

المزيد
حزن الفقد
تدوينات حرة

حزن الفقد

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>