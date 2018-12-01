إصابة «كويتي» واحتراق مركبته في انفجار لغم

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أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، عن إصابة مواطن كويتي واحتراق مركبته، في انفجار لغم أرضي أثناء مروره عند مركز جريشان.

وأوضح بيان لوزارة الداخلية اليوم السبت، أن غرفة العمليات تلقت بلاغًا بانفجار لغم أرضي أثناء مرور مركبة أحد المواطنين الكويتيين عند مركز جريشان؛ ما أدى إلى إصابة قائدها ونقله إلى المستشفى واحتراق المركبة، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية “كونا”.

وأضاف البيان، أن الوزارة تلقت خلال الأيام الماضية العديد من البلاغات عن وجود أجسام يشتبه بأنها مخلفات عسكرية في المناطق البرية وانتقلت على الفور فرق المتفجرات وتم التعامل معها.

وكانت الأمطار الغزيرة التي هطلت على الكويت منذ أيام، قد كشفت عن بعض الألغام التي كانت مخبأة في الرمال، من بقايا حرب الخليج الثانية 1990 – 1991