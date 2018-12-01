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بالفيديو.. التحالف يقصف «منصة» إطلاق صواريخ في معقل زعيم الحوثيين

بالفيديو.. التحالف يقصف «منصة» إطلاق صواريخ في معقل زعيم الحوثيين
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تواصل – الرياض:

نشرت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، مقطع فيديو يوثق عملية استهداف منصة إطلاق صواريخ بالستية، في محافظة صعدة معقل زعيم الميليشيات الحوثية، ليوضح المقطع قوة معلومات التحالف وعمليات الرصد الدقيقة التي كشفت عن المنصة على الرغم من عمليات التمويه.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف قد أوضح أن قيادة القوات المشتركة للتحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” ومن خلال عمليات المراقبة المستمرة لنشاطات وتحركات الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، رصدت محاولة تجهيز منصة إطلاق صواريخ بالستية بمحافظة صعدة مديرية مجز من قِبل العناصر الحوثية الإرهابية بعد أن قامت بتمويه المنصة لغرض إخفائها.

وأضاف المتحدث: وعلى الفور قامت قوات التحالف باستهداف المنصة وتدميرها كليًا بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعد الاشتباك لقوات التحالف.

وأكدت قيادة القوات المشتركة للتحالف التزامها بتدمير القدرات النوعية كالصواريخ البالستية والتي لا يمكن لميليشيا إرهابية الحصول عليها وتهديد الأمن الإقليمي والدولي.

 

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