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سقوط رجل أمن من سيارة مرور على طريق عام بالمملكة (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تم توثيقه بعدسة جوال، يُظهر سقوط رجل أمن من سيارة مرور أثناء سيرها في طريق عام بالمملكة.

وأبان مقطع الفيديو المتداول على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” لحظة سير مركبة تابعة للمرور، لمعاونة سيارة أخرى استوقفت أحد المخالفين، وظهر رجل الأمن المرافق لقائد المركبة لحظة سقوطه من السيارة، حيث يبدو أنه نسي إغلاق باب السيارة، ووقف رجل الأمن بعد سقوطه على الأسفلت وذهب باتجاه السيارة الأخرى.

ولم يتسن لصحيفة “تواصل” التأكد من صحة الفيديو أو زمانه ومكانه.

 

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