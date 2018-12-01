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​جامعة طيبة توفر وظائف في المدينة وينبع والعلا.. موعد وطريقة التقديم

​جامعة طيبة توفر وظائف في المدينة وينبع والعلا.. موعد وطريقة التقديم
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة طيبة، توفر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للمواطنين بالمقر الرئيسي للجامعة وفرعيها في محافظة ينبع والعلا.

وقالت الجامعة في بيان لها إن الإدارة العامة لشؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين ممثلة في إدارة الترقيات والمسابقات باستقبال طلبات الراغبين للالتحاق بالوظائف الشاغرة ممن تنطبق عليهم الشروط من خلال التسجيل عبر بوابة الجامعة الإلكترونية.

وأوضحت أن الوظائف الشاغرة هي: (طبيب استشاري، طبيب نائب، طبيب مقيم، صيدلي استشاري، صيدلي أول، صيدلي).

وحددت الجامعة عدداً من الشروط العامة للتقديم هي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون المتقدم لائقاً طبياً .

لا يسمح بالتقديم إلا على وظيفة واحدة فقط.

أن يكون حاصلاً على شهادة التصنيف المهني من قِبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية متوافقة مع مسمى الوظيفة المتقدم لها .

أن يكون حاصلاً على بطاقة التصنيف والتسجيل المهني من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية سارية المفعول.

وعن موعد التقديم، بينت الجامعة أن التقديم سيبدأ يوم الأحد بتاريخ 1440/03/24هـ وينتهي بنهاية يوم الخميس بتاريخ 6 / 05 / 1440هـ.

وأوضحت أن التقديم يكون من خلال هذا(الرابط).

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