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«تعليم مكة» تعلن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية العامة

«تعليم مكة» تعلن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية العامة
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تواصل – مكة المكرمة:

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة عن وظائف شاغرة لحملة الثانوية العامة فما دون، للعمل بمسمى (حارس، وعامل) لسد احتياج مدارس تعليم البنات والبنين، واشترطت الإدارة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ولكن وفقاً لبقية الشروط والتفاصيل الموضحة أدناه.

وبينت إدارة تعليم مكة أن التقديم يبدأ من يوم الثلاثاء بتاريخ 1440/03/26هـ وحتى نهاية دوام يوم الخميس بتاريخ 1440/03/28هـ الساعة 3:00 ظهراً.

وحددت الإدارة عدداً من الشروط للقبول من بينها:

1- أن يكون سعودي الجنسية.

2- ألا يزيد المؤهل الدراسي عن الشهادة الثانوية ولا يقل عن القدرة على القيام بعمل الوظيفة مع إجادة القراءة والكتابة.

3- إرفاق ما يثبت السكن بمقر الوظيفة (عقد إيجار- فاتورة كهرباء_ فاتورة مياه).

4- أن لا يقل عمر المتقدم عن (35) عاماً لمدارس البنات ولا عن (25) عاماً لمدارس البنين.

5- أن يكون مُحصَناً (متزوجاً) لمدارس تعليم البنات.

6- اجتياز المقابلة الشخصية بعد تحديد موعد المقابلة من قبل اللجنة.

7- أن يكون المتقدم من قوائم الانتظار في برنامج الخدمة المدنية (ساعد) مع إرفاق ما يثبت.

8-ألا يكون متقاعداً من وظيفة حكومية أو تأمينات اجتماعية.

9- أن يكون لائقاً طبياً.

وأوضحت أن التقديم على تلك الوظائف يكون من خلال (الرابط)

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