حتى لا يتم التجسس على بيتك.. كيف تحمي كاميرا منزلك من القرصنة؟

تواصل – فريق التحرير:
يواجه كثير من أصحاب المنازل مشاكل تتعلق بكاميرا المراقبة المنزلية، سواء ناتجة عن أعطال تقنية أو قرصنة واختراق، ولمواجهة مثل هذه المشاكل قدم المختص في أمن المعلومات لؤي علوي عدداً من الإرشادات المفيدة.
وفصَّل العلوي في حسابه بتويتر، هذه الإرشادات كالتالي:
- قم بتغيير الـusername الافتراضي
- قم بتغيير كلمة المرور واحرص أن لا تقل عن 8 حروف وتضم أرقاماً وأشكالاً خاصة (*#)
- يفضل عدم ربطها بالإنترنت وربطها بشبكة محلية وتعيين عناوين IP داخلية غير قابلة للتوجيه عبر الإنترنت مثل 192.168.0.5
- فعّل خاصية WPA2-encrypted للكاميرات اللاسلكية