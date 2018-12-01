هكذا يتم إصلاح الصرف الصحي في «إيران النووية».. فيديو صادم

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم لطريقة بدائية وقديمة في إصلاح انسداد الصرف الصحي بإيران.

وظهر في الفيديو أحد العمال وهو يغطس بدون أي أدوات سلامة مهنية ولا أدوات غطس، ليقوم بتسليك إحدى بلاعات الصرف المسدودة.

المفارقة التي ارتكزت عليها تعليقات النشطاء هي كيف لإيران التي تسعى لامتلاك “القنبلة النووية” وتقدم نفسها للعالم كقوة نووية، أن تعتمد على مثل تلك الطريقة البدائية في خدمات الصرف الصحي؟!