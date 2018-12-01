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سفارة المملكة في بلجيكا تُحذر مواطنيها من مناطق المظاهرات

سفارة المملكة في بلجيكا تُحذر مواطنيها من مناطق المظاهرات
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تواصل – الرياض:

دعت سفارة المملكة في بلجيكا مواطنيها لتجنب الاقتراب من أماكن المظاهرات، التي خرجت في شوارع بروكسل، احتجاجاً على ارتفاع أسعار الوقود والضرائب.

وقالت سفارة المملكة في بيانٍ لها اليوم (السبت): “نظراً لوجود مظاهرات في بعض شوارع العاصمة البلجيكية بروكسيل، تهيب السفارة بالمواطنين من الزائرين والمقيمين بتجنب الذهاب إلى هذه الأماكن، وأخذ الحيطة والحذر”.

كما طالبت السفارة المواطنين بعدم التردد في التواصل معها في حال وجود أي طارئ على الرقم (0032474740000).

يُذكر أن المظاهرات اندلعت أمس الجمعة، في وسط العاصمة بروكسل بشكل سلمي احتجاجاً على ارتفاع أسعار الوقود، لكنها تحولت إلى العنف، عندما حاول عدد من الملثمين اختراق صفوف الشرطة التي اعتقلت العشرات.

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