الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

آخر تطورات أزمة «قص أمعاء» مريضة بالخطأ في أحد مستشفيات المدينة

آخر تطورات أزمة «قص أمعاء» مريضة بالخطأ في أحد مستشفيات المدينة

شرطة الرياض تعلن العثور على الفتاة المفقودة «ذات الـ 13 عامًا»

شرطة الرياض تعلن العثور على الفتاة المفقودة «ذات الـ 13 عامًا»

أول تعليق من أقارب «العريس المطعون».. وتداول «صورة» لمرتكب الجريمة

أول تعليق من أقارب «العريس المطعون».. وتداول «صورة» لمرتكب الجريمة

تعديلات جديدة ومهمة للوائح «الكهرباء» في صالح المستخدم

تعديلات جديدة ومهمة للوائح «الكهرباء» في صالح المستخدم

مصادر تكشف حقيقة وفاة «طفل ووالده» بعد تعرضهما للدهس في أبها (فيديو)

0

تواصل – أبها:

قال المتحدث الرسمي باسم الهلال الأحمر بعسير محمد الشهري، إن الطفل الذي تعرض للدهس أمس، بعدما أفلت من والده بسوق السودة الشعبي بمدينة أبها يرقد حاليًا بمستشفى أبها الخاص.

وأضاف متحدث الهلال بعسير، أن الطفل الذي أشيع على مواقع التواصل الاجتماعي أنه توفي، مازال يتلقّى العلاج داخل المستشفى، بينما يعالج والده في مستشفى عسير المركزي، مشيرًا إلى أن حالتهما خطيرة.

ولفت الشهري إلى أن الحادث الذي وقع في الرابعة عصر أمس الجمعة، باشرته فرقتا إسعاف.

وخلال الساعات الماضية، تداول نشطاء مقطع فيديو يظهر الطفل وهو يخرج بصحبة والده؛ لكنه يفلت منه عند وصولهما طريقًا سريعًا، فلما هم الأب بالجري خلفه ، تعرضا سويًا لحادث دهس.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

سقوط رجل أمن من سيارة مرور على طريق عام بالمملكة (فيديو)

سقوط رجل أمن من سيارة مرور على طريق عام بالمملكة (فيديو)

طفل يدخل «العناية المركزة» جراء اعتداء زوج أمه بخميس مشيط

طفل يدخل «العناية المركزة» جراء اعتداء زوج أمه بخميس مشيط

سيول عارمة تجرف سيارة مواطن في تبوك (فيديو)

سيول عارمة تجرف سيارة مواطن في تبوك (فيديو)

جراحة عاجلة تنقذ طفلاً ابتلع «بطارية» بالطائف

جراحة عاجلة تنقذ طفلاً ابتلع «بطارية» بالطائف

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

مخالفات قولية عند نزول المطر
مقالات

مخالفات قولية عند نزول المطر

المزيد
مشاعر محبوسة
مقالات

مشاعر محبوسة

المزيد
بين الألف والياء «تواضع»
مقالات

بين الألف والياء «تواضع»

المزيد
حزن الفقد
تدوينات حرة

حزن الفقد

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>