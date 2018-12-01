مصادر تكشف حقيقة وفاة «طفل ووالده» بعد تعرضهما للدهس في أبها (فيديو)

تواصل – أبها:

قال المتحدث الرسمي باسم الهلال الأحمر بعسير محمد الشهري، إن الطفل الذي تعرض للدهس أمس، بعدما أفلت من والده بسوق السودة الشعبي بمدينة أبها يرقد حاليًا بمستشفى أبها الخاص.

وأضاف متحدث الهلال بعسير، أن الطفل الذي أشيع على مواقع التواصل الاجتماعي أنه توفي، مازال يتلقّى العلاج داخل المستشفى، بينما يعالج والده في مستشفى عسير المركزي، مشيرًا إلى أن حالتهما خطيرة.

ولفت الشهري إلى أن الحادث الذي وقع في الرابعة عصر أمس الجمعة، باشرته فرقتا إسعاف.

وخلال الساعات الماضية، تداول نشطاء مقطع فيديو يظهر الطفل وهو يخرج بصحبة والده؛ لكنه يفلت منه عند وصولهما طريقًا سريعًا، فلما هم الأب بالجري خلفه ، تعرضا سويًا لحادث دهس.