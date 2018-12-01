واقعة مفجعة.. حادث مروري ينهي حياة مُعيل إخوته الخمسة المعاقين في رماح

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

تعديلات ملزمة لـ«الكهرباء» في التعامل مع الشكاوى.. لصالح المستهلك

تعديلات ملزمة لـ«الكهرباء» في التعامل مع الشكاوى.. لصالح المستهلك

بينهم طفلان.. «مدني المدينة» يعثر على 4 متوفين بـ «وادي سما»

بينهم طفلان.. «مدني المدينة» يعثر على 4 متوفين بـ «وادي سما»

«حساب المواطن» يُعلن نتائج الأهلية للدورة الـ13.. الاستعلام من هنا

«حساب المواطن» يُعلن نتائج الأهلية للدورة الـ13.. الاستعلام من هنا

شاهد.. مواطن يطلق النار في مناسبة فَيُفلت الرشاش من يده على «الحضور»

شاهد.. مواطن يطلق النار في مناسبة فَيُفلت الرشاش من يده على «الحضور»

واقعة مفجعة.. حادث مروري ينهي حياة مُعيل إخوته الخمسة المعاقين في رماح

واقعة مفجعة.. حادث مروري ينهي حياة مُعيل إخوته الخمسة المعاقين في رماح
0

تواصل – فريق التحرير:

شهدت محافظة رماح التابعة لمنطقة الرياض، حادثا مأساويا، حيث أنهى حادث مروري حياة مواطن شاب يعول إخوته الخمسة المعاقين، وذلك بعد وفاة والده في حادث مروري أيضا قبل نحو 5 سنوات.

قسوة الحادث تجلت في تواجد 3 من أشقائه بجواره بعد وفاة على الطريق أثناء عودته بهم من مراجعة بالمستشفى، ولكنهم لا يدركوا ما حدث بسبب معاناتهم من إعاقات عقلية.

ومن باشر الحادث وجد 3 أشخاص في ريعان شبابهم يضحكون و يتحلّقون حوله ولا ينطقون ويؤشرون بأيديهم و يحاولون ايقاظه، ليكتشفوا في النهاية أنه شقيقهم والعائل الوحيد لهم بعد وفاة أبيهم، وأنه قد فارق الحياة وتركهم برفقة اثنين آخرين ممن يعانون إعاقات عقلية، فهم خمسة أخوة مرضى كان معيلهم الوحيد أخيهم الشاب المتوفى في الحادث.

مغردون دشنوا هشتاقا بالواقعة تفاعل عليه الكثيرون داعين للفقيد بالرحمة والمغفرة، وبالأخوة المرضى ووالدتهم بالصبر والأجر.

وقال أحد المغردين: “رحم الله هذال السبيعي لم يكن فقط يعول أخوته الثلاثة المعاقين الذين كانوا يرافقونه في طريقه بهم للرياض لمراجعة المستشفى بهم، بل هناك غيرهم إثنان يعانون من إعاقات كذلك وجميعهم في ريعان شبابهم.. فقدوا والدهم في حادث مروري قبل ٥ سنوات”.

فيما قال عبدالله السبيعي: “بالفعل الشاب المتوفى بالحادث هو القائم على أسرته وأخوانه معاقين ويراجع بهم المستشفيات، ووالده توفى قبل حوالي خمس سنوات بحادث مروري أيضاً، اللهم اغفر لهما وارحمهم واربط على قلب والدته وعوضها فيهما خيرا”.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«عمل الرياض» يُحرر 47 مخالفة وينذر 162 منشأة تجارية

«عمل الرياض» يُحرر 47 مخالفة وينذر 162 منشأة تجارية

اختفاء مواطن في ظروف غامضة بالرياض

اختفاء مواطن في ظروف غامضة بالرياض

الأمطار تكشف مشروعًا متعثرا لدرء أخطار السيول

الأمطار تكشف مشروعًا متعثرا لدرء أخطار السيول

إغلاق عيادة تجميل داخل مركز أسنان بالرياض (صور)

إغلاق عيادة تجميل داخل مركز أسنان بالرياض (صور)

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

مخالفات قولية عند نزول المطر
مقالات

مخالفات قولية عند نزول المطر

المزيد
مشاعر محبوسة
مقالات

مشاعر محبوسة

المزيد
بين الألف والياء «تواضع»
مقالات

بين الألف والياء «تواضع»

المزيد
حزن الفقد
تدوينات حرة

حزن الفقد

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>