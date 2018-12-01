واقعة مفجعة.. حادث مروري ينهي حياة مُعيل إخوته الخمسة المعاقين في رماح

تواصل – فريق التحرير:

شهدت محافظة رماح التابعة لمنطقة الرياض، حادثا مأساويا، حيث أنهى حادث مروري حياة مواطن شاب يعول إخوته الخمسة المعاقين، وذلك بعد وفاة والده في حادث مروري أيضا قبل نحو 5 سنوات.

قسوة الحادث تجلت في تواجد 3 من أشقائه بجواره بعد وفاة على الطريق أثناء عودته بهم من مراجعة بالمستشفى، ولكنهم لا يدركوا ما حدث بسبب معاناتهم من إعاقات عقلية.

ومن باشر الحادث وجد 3 أشخاص في ريعان شبابهم يضحكون و يتحلّقون حوله ولا ينطقون ويؤشرون بأيديهم و يحاولون ايقاظه، ليكتشفوا في النهاية أنه شقيقهم والعائل الوحيد لهم بعد وفاة أبيهم، وأنه قد فارق الحياة وتركهم برفقة اثنين آخرين ممن يعانون إعاقات عقلية، فهم خمسة أخوة مرضى كان معيلهم الوحيد أخيهم الشاب المتوفى في الحادث.

مغردون دشنوا هشتاقا بالواقعة تفاعل عليه الكثيرون داعين للفقيد بالرحمة والمغفرة، وبالأخوة المرضى ووالدتهم بالصبر والأجر.

وقال أحد المغردين: “رحم الله هذال السبيعي لم يكن فقط يعول أخوته الثلاثة المعاقين الذين كانوا يرافقونه في طريقه بهم للرياض لمراجعة المستشفى بهم، بل هناك غيرهم إثنان يعانون من إعاقات كذلك وجميعهم في ريعان شبابهم.. فقدوا والدهم في حادث مروري قبل ٥ سنوات”.

فيما قال عبدالله السبيعي: “بالفعل الشاب المتوفى بالحادث هو القائم على أسرته وأخوانه معاقين ويراجع بهم المستشفيات، ووالده توفى قبل حوالي خمس سنوات بحادث مروري أيضاً، اللهم اغفر لهما وارحمهم واربط على قلب والدته وعوضها فيهما خيرا”.