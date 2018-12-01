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بالفيديو.. أكاديمي متخصص يكشف حقيقة «دواء السرطان الجديد»

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تواصل – متابعات:

أكد أكاديمي متخصص في علاج السرطان بمركبات الذهب أن الدواء الذي يعالج مرض السرطان “Vitrakvi”، يمنع سبب السرطان المتمثل في الطفرات الجينية، المرتبطة بأمراض معينة، وليس كل أمراض السرطان، لافتاً إلى أن العقار لا يعالج السرطان بحد ذاته.

وأوضح الدكتور سعيد الجارودي، خلال حديثه لبرنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن الدواء الجديد يسهم في معالجة سرطان الغدة الدرقية وسرطان القولون على سبيل المثال، مبيناً أن أورام السرطان تحتاج باستمرار لتدخل جراحي وعلاجي.

وأشار إلى أن إجازة الأدوية عادة ما تتأخر؛ لأنها تخضع لبروتوكولات معينة، ولعدد من المراحل التي يمر بها الدواء، حتى يتم التأكد من الجرعات المناسبة له والآثار الجانبية المترتبة عليه.

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