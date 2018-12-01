الجوف.. إنقاذ 23 شخصاً وإخلاء 3 أُسَر احتجزتهم الأمطار

تواصل – الجوف:

تمكنت فرق الإنقاذ بالدفاع المدني بمحافظة القريات بمنطقة الجوف مِن إنقاذ عدد ٢٣ شخصاً محتجزين بمدينة سكاكا ودُومَة الجندل والقريات دون إصابات، ولله الحمد.

أوضح ذلك المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف، النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي؛ وقال إنه جرى إخلاء وإيواء ٣ أسر مكونة من ٢٧ شخصاً تضررت منازلهم من مياه الأمطار إلى أن تعود الأوضاع إلى طبيعتها تنسيقاً مع الجهات ذات العلاقة.

وأهاب بالمواطنين والمقيمين، الابتعاد عن مواقع الخطر في أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن مجاري السيول والأودية واتباع إرشادات السلامة وعدم المجازفة بالأرواح وضرورة اتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني WWW.998.GOV.SA على بوابة التوعية الوقائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع على جميع الإرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات ومتابعة حالة الطقس أولاً بأول وما يصدر من تنبيهات وتحذيرات جوية على موقع هيئة الأرصاد بصفة مستمرة.

يذكر أن الحالة المطرية المستمرة على منطقة الجوف ومحافظاتها خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية، أدت إلى جريان عديد من الأودية والشعاب بالمنطقة؛ بينها (المرير ـ الشقيق ـ صديع الأبيض ـ حدرج ـ أبو حواية ـ النوقيط ـ الدلهمية)، وتنوّعت فيها الحوادث من دخول مياه الأمطار لبعض المنازل واحتجاز مركبات وحوادث كهربائية وسقوط بعض الأسقف.