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زلزال بقوة 7 ريختر يضرب ولاية ألاسكا الأمريكية

زلزال بقوة 7 ريختر يضرب ولاية ألاسكا الأمريكية
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تواصل – وكالات:

ضرب زلزالان متتابعان بلغت قوتهما 7 و5.8 درجة على مقياس ريختر ولاية ألاسكا الأمريكية، مما أثارا الذعر بين السكان فهربوا إلى أراض عالية خوفا من وقوع تسونامي.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن مركز الزلزال الأول والأقوى يقع على مسافة 12 كيلومترا شمال أنكوريج، أكبر مدن ألاسكا ويسكنها نحو 300 ألف نسمة، وركض الناس خارج مبانيهم أو احتموا تحت مكاتبهم.

وظهرت رؤية شقوق في مبنى من طابقين بوسط أنكوريج، كما نشرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي لشقوق في الطرق وانهيار السقف في مدرسة ثانوية بأنكوريج.

وتمكن الناس من العودة إلى الداخل بعد وقوع أول زلزال، لكن الزلزال الذي تلاه وبلغت قوته 5.8 درجة ريختر بعدها بخمس دقائق دفعهم مجددا للركض والخروج إلى الشوارع.

وبثت قنوات التلفزيون المحلية أشرطة فيديو ظهرت فيها رفوف في محلات تجارية، وقد بدت فارغة بعد أن وقعت الأغراض، التي كانت عليها أرضا، كما بدت أعمدة الإنارة على الطرقات وهي تهتز بشدة.

وأغلقت جامعة ألاسكا في إنكوراج أبوابها ودعت كل العاملين “غير الأساسيين” فيها إلى المغادرة، كما أغلق المطار بانتظار تحديد الأضرار المحتملة.

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