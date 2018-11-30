على خطى فيسبوك.. يوتيوب «يقلد» سناب شات ويضيف ميزة جديدة

تواصل – وكالات:

أعلنت خدمة مشاركة الفيديو “يوتيوب” المملوكة لجوجل عن طرح ميزة القصص للخدمة والتى تحمل اسم YouTube Stories، لتنضم شركة جوجل لفيسبوك في تقليد هذه الميزة التي بدأها تطبيق “سناب شات” وكان أول من كشف عنها.

ووفقا لما نشره موقع fonearena الهندي، فإن يوتيوب أتاحت الميزة الجديدة لجميع منشئي المحتوى المؤهلين الذين لديهم أكثر من 10 آلاف مشترك على قنواتهم، ويمكن لهم إضافة نصوص وموسيقى وفلاتر وملصقات يوتيوب وغيرها من الاشياء لجعل القصة فريدة.

ولإنشاء قصة، فلا يحتاج المستخدم سوى فتح تطبيق يوتيوب على هاتفه الذكي، والضغط على رمز كاميرا الفيديو، واختيار Create Story.

ووفرت الشركة للمستخدمين القدرة على إضافة تعليقات على القصص، بحيث يمكن لكافة المستخدمين أن يكونوا جزءا من المحادثة، ويمكن للمستخدمين التعليق والإعجاب أو عدم الإعجاب، وستكون جميع أدوات الإشراف على التعليقات المتوفرة في تحميلات الفيديو متاحة أيضًا في القصص، كما يمكن الآن أيضا الرد مباشرةً باستخدام صورة أو مقطع فيديو لكي يراها المجتمع بأكمله.

وستستمر القصة الخاص بالمستخدم موجودة في تطبيق الهاتف لمدة 7 أيام حتى يتسنى للمشتركين رؤيتها وذلك قبل أن يتم حذفها في النهاية.