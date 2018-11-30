الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

الدفاع المدني يكشف حقيقة إطلاق صافرات الإنذار بالمدينة

الدفاع المدني يكشف حقيقة إطلاق صافرات الإنذار بالمدينة

تعرّف على تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام «مكافحة التدخين»

تعرّف على تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام «مكافحة التدخين»

بالفيديو.. لحظة تدمير منصة صواريخ حوثية حاولت استهداف المملكة

بالفيديو.. لحظة تدمير منصة صواريخ حوثية حاولت استهداف المملكة

توضيح هام من «البنوك» بشأن تخفيض عدد الصرافات الآلية

توضيح هام من «البنوك» بشأن تخفيض عدد الصرافات الآلية

عقوبات أمريكية على إيرانيين نفذا هجمات إلكترونية على مستشفيات ومدارس

عقوبات أمريكية على إيرانيين نفذا هجمات إلكترونية على مستشفيات ومدارس
0

 

 

تواصل – الرياض:

أكدت واشنطن أنها ستعاقب اثنين من الإيرانيين كانا خلف الهجمات الإلكترونية “SamSam”، التي اخترقت الخوادم في المستشفيات والمدارس والموانئ وغيرها من المؤسسات، وطلبا عملة البيتكوين كفدية وغسيل الأموال من خلال التبادل عبر الإنترنت.

وقال رئيس القسم الجنائي بوزارة العدل برايان بنسكزوفسكي، إن المؤامرة تمثل شكلاً متطرفاً من الابتزاز الرقمي في القرن الحادي والعشرين، بحسب ما جاء في صحيفة وول ستريت جورنال.

وقالت وزارة الخزانة: إنها تأمل في أن يساعد هذا الإجراء على وضع معايير جديدة لصناعة العملات الرقمية، بما في ذلك البورصات، حيث زعمت الولايات المتحدة أنه تم غسل الأرباح غير المشروعة قبل تحويلها إلى عملة صعبة.

هذا ويشعر المسؤولون الأمريكيون وخبراء الأمن السيبراني ومحللو الأمن بالقلق من هجرة الأموال إلى عملات رقمية مع تصديق الحكومات المعترف بها وتجار الأسلحة في السوق السوداء والمتاجرين بالبشر وغيرهم من المجرمين الذين يسعون إلى إخفاء هويتهم المحتملة لإخفاء مكاسبهم غير المشروعة.

وأوضحت الوزارة في بيان نشرته أمس الأول على موقعها الإلكتروني أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في الوزارة اتخذ إجراءات ضد الإيرانيين، فرمارز شاهي سافاندي، ومحمد مهدي شاه، بعدما ثبت تورطهما في نشر الفيروس.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

زلزال بقوة 7 ريختر يضرب ولاية ألاسكا الأمريكية

زلزال بقوة 7 ريختر يضرب ولاية ألاسكا الأمريكية

أمريكا تعلن عن تقديم منحة إضافية لليمن بقيمة 131 مليون دولار

أمريكا تعلن عن تقديم منحة إضافية لليمن بقيمة 131 مليون دولار

«هوك»: إيران تمد الحوثيين بأسلحة لاستهداف طائرات التحالف

«هوك»: إيران تمد الحوثيين بأسلحة لاستهداف طائرات التحالف

تهديد بوجود قنبلة يخلي جامعة أمريكية بها مبتعثون سعوديون

تهديد بوجود قنبلة يخلي جامعة أمريكية بها مبتعثون سعوديون

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

مخالفات قولية عند نزول المطر
مقالات

مخالفات قولية عند نزول المطر

المزيد
مشاعر محبوسة
مقالات

مشاعر محبوسة

المزيد
بين الألف والياء «تواضع»
مقالات

بين الألف والياء «تواضع»

المزيد
حزن الفقد
تدوينات حرة

حزن الفقد

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>