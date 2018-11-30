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«عمل الرياض» يُحرر 47 مخالفة وينذر 162 منشأة تجارية

«عمل الرياض» يُحرر 47 مخالفة وينذر 162 منشأة تجارية
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تواصل – الرياض:

نفذت مكاتب العمل التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض بالتعاون مع الجهات الشريكة، عدداً من الحملات التفتيشية المفاجئة في العاصمة، وكل من محافظات: الخرج والأفلاج ووادي الدواسر والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والمزاحمية، إضافة للدوادمي والسليل وعفيف والقويعية وحوطة بني تميم وسدير، على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقراراتها.

وأسفرت الحملات عن تحرير 47 مخالفة وإنذار 162 منشأة، وضبط 12 مخالفاً لنظام الإقامة والعمل بتشاليح الحاير بالرياض وتم اتخاذ اللازم من قبل الجهات ذات العلاقة.

ودعا المدير العام لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض يوسف السيالي المواطنين والمواطنات إلى الإبلاغ عن المخالفات عن طريق تطبيق (معاً للرصد) عبر الأجهزة الذكية أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد (19911) حيث سيتم التعامل الفوري من قبل المفتشين الميدانيين مع جميع البلاغات الواردة.

كما نوه السيالي إلى استمرار الحملات التفتيشية في العاصمة ومحافظات المنطقة، وشمولها لجميع الأنشطة التجارية بالتعاون مع الجهات الشريكة، لضبط سوق العمل وتحسين بيئته وتهيئة المزيد من الفرص الوظيفية أمام السعوديين والسعوديات، مشيراً إلى عدم التهاون في تطبيق العقوبات وإيقاع المخالفات بحق المنشآت المخالفة، وموضحاً أن هذه الحملات قد شملت “2799” منشأة تجارية.

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