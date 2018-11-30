الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

تعرّف على تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام «مكافحة التدخين»

تعرّف على تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام «مكافحة التدخين»

بالفيديو.. لحظة تدمير منصة صواريخ حوثية حاولت استهداف المملكة

بالفيديو.. لحظة تدمير منصة صواريخ حوثية حاولت استهداف المملكة

توضيح هام من «البنوك» بشأن تخفيض عدد الصرافات الآلية

توضيح هام من «البنوك» بشأن تخفيض عدد الصرافات الآلية

«حساب المواطن» يصدر نتائج الدفعة الجديدة من الدعم

«حساب المواطن» يصدر نتائج الدفعة الجديدة من الدعم

جراحة عاجلة تنقذ طفلاً ابتلع «بطارية» بالطائف

جراحة عاجلة تنقذ طفلاً ابتلع «بطارية» بالطائف
0

تواصل – الطائف:

باشرت صحة الطائف، اليوم الجمعة، بلاغ طارئ لحالة طفل، ابتلع بطارية مضغوطة بمنطقة عفيف (400 كيلو شمال المحافظة).

وأوضح عبدالهادي الربيعي، المتحدث الرسمي لصحة الطائف، إن “غرفة عمليات الصحة تلقت إشارة الأطباء بالمنطقة، والتي تؤكد حاجة الطفل لعملية جراحية عاجله في قسم جراحي متخصص، بعد أن شخصوا حالته بالعاجلة، مع مخاوف من انفجار المريء، نظرا لتفاعله مع الجسم (البطارية)”.

وأضاف أنه “تم نقل المريض إلى الطائف ضمن فريق طبي رافق الطفل بالمتابعة مع مختصين في جراحة الصدر بمجمع الملك فيصل الطبي، فيما سارعت عمليات الصحة إلى نقل المريض، وربط الفريق المختص بالفريق الطبي المرافق للحالة”.

وتابع الربيعي أنه أثناء نقل الطفل، تم تجهيز وحدة المناظير بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، واستقبل فريق من جراحة الصدر الطفل الذي خضع لعملية جراحية عاجلة فور وصوله.

وأشار المتحدث الرسمي لصحة الطائف أنه تم استخراج الجسم الحديدي، ومعالجة الأنسجة المتضررة، بعد أقل من 15 دقيقة من وصول المريض الى الطوارئ، ليتماثل للشفاء التام.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

طفل يمني رفض ترديد «صرخة الحوثي» فأطلقوا الرصاص على رأسه

طفل يمني رفض ترديد «صرخة الحوثي» فأطلقوا الرصاص على رأسه

الطائف.. الإطاحة بشاب سرق مواطناً وأشهر السلاح على رجال الأمن

الطائف.. الإطاحة بشاب سرق مواطناً وأشهر السلاح على رجال الأمن

«فيصل العجمي» طفل عالي الهمة.. تحدى الشلل الدماغي بالعطور

«فيصل العجمي» طفل عالي الهمة.. تحدى الشلل الدماغي بالعطور

بالفيديو.. صخور ضخمة أسقطتها الأمطار تغلق طريق «عقبة الشفا» بالطائف

بالفيديو.. صخور ضخمة أسقطتها الأمطار تغلق طريق «عقبة الشفا» بالطائف

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

مخالفات قولية عند نزول المطر
مقالات

مخالفات قولية عند نزول المطر

المزيد
مشاعر محبوسة
مقالات

مشاعر محبوسة

المزيد
بين الألف والياء «تواضع»
مقالات

بين الألف والياء «تواضع»

المزيد
حزن الفقد
تدوينات حرة

حزن الفقد

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>