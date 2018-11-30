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كيف تقلل من فرص الإصابة بعدوى الإنفلونزا؟

كيف تقلل من فرص الإصابة بعدوى الإنفلونزا؟
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تواصل- وكالات:

تنتشر عدوى الإنفلونزا في الفترة أواخر فصل الخريف وأوائل الربيع، وتصل إلى ذروتها في شهري يناير وفبراير، ولا توجد وسيلة تقي تماما منها، لكن الالتزام ببعض الإجراءات الاحترازية يساعد في الحد من انتشارها.

ونشر موقع (Healthline) قائمة بإجراءات وقائية تساعد في تقليل فرص التقاط العدوى شملت تعقيم الأسطح الملوثة وتجنب الأماكن المزدحمة.

لقاح الإنفلونزا: لقاح الإنفلونزا غير فعال بنسبة مئة بالمئة. لكن يظل أسهل الطرق وأكثرها فاعلية لحماية الأشخاص من سن ست سنوات فأكبر من الإصابة بالفيروس. وهناك أشخاص لا يمكن حصولهم على مصل الانفلونزا في هيئة رذاذ الأنف مثل النساء الحوامل والأطفال دون سن العامين والبالغين الذين تتجاوز أعمارهم الخمسين عامًا.

غسل اليدين بالماء والصابون: تقول المراكز الأمركية لمكافحة الأمراض إن فيروس الإنفلونزا يعيش على الأسطح الصلبة التي يمكن أن تلمسها المرء لمدة ثماني ساعات. لذلك يجب غسل اليدين بالماء والصابون عدة مرات خلال اليوم بعد لمس أسطح قد تكون ملوثة بالفيروس.

تجنب لمس العين والفم والأنف: غسل اليدين لا يكفي بمفرده. فالعين والفم والأنف من أكثر المناطق التي تمتص الجراثيم خاصة لاحتوائها على سوائل.

تجنب الأماكن المزدحمة قدر الامكان: ينصح الخبراء بتجنب الأماكن المزدحمة قدر الامكان. وإن لزم الأمر فمن الأفضل حمل مطهر أيدي ومناديل معقمة.

تعقيم الأسطح الملوثة: تعج الأسطح خاصة تلك الموجودة في المطبخ والحمام بالجراثيم. فإذا كنت تقوم بإعداد وجبهة خفيفة على سطح ملوث، فإن هناك فرصًا لانتقال هذه الجراثيم إليك. ويجب تعقيم أي جسم يلمسه الأطفال مثل الألعاب والصنبور والأرضيات.

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