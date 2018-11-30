الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

تعرّف على تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام «مكافحة التدخين»

تعرّف على تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام «مكافحة التدخين»

بالفيديو.. لحظة تدمير منصة صواريخ حوثية حاولت استهداف المملكة

بالفيديو.. لحظة تدمير منصة صواريخ حوثية حاولت استهداف المملكة

توضيح هام من «البنوك» بشأن تخفيض عدد الصرافات الآلية

توضيح هام من «البنوك» بشأن تخفيض عدد الصرافات الآلية

«حساب المواطن» يصدر نتائج الدفعة الجديدة من الدعم

«حساب المواطن» يصدر نتائج الدفعة الجديدة من الدعم

تدشين خدمة QR Code للوصول لقنوات التواصل الاجتماعي لمركز الملك فهد الثقافي بالأرجنتين

تدشين خدمة QR Code للوصول لقنوات التواصل الاجتماعي لمركز الملك فهد الثقافي بالأرجنتين
0

 

تواصل- واس:

دشّن مدير مركز خادم الحرمين الشريفين الملك فهد الثقافي الإسلامي بمدينة بوينس آيرس بجمهورية الأرجنتين الشيخ علي بن عوضه الشمراني، اليوم (رمز الاستجابة السريعة QR Code الخاص بقنوات التواصل الاجتماعي للمركز)، بحضور معالي رئيس هيئة وكالة الأنباء السعودية الأستاذ عبد الله بن فهد الحسين، ورئيس تحرير صحيفة سبق الإلكترونية علي الحازمي، وعدد من مسؤولي المركز.

وأوضح مدير المركز الشيخ علي الشمراني، أن التدشين يأتي استجابة لتوجيهات معالي وزير الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد رئيس المجلس الأعلى لأمناء مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ الذي يولي المركز اهتمامه وعنايته لبيان الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ لنشر الصورة الحقيقية والوجه المشرق الناصع للإسلام.

وقال في تصريح له عقب التدشين: “إن تطوير الخدمات الإلكترونية بالمركز سيسهم في التعريف بالبرامج والخدمات التي يقدمها المركز، وسيعكس حجم الدعم والاهتمام الذي توليه حكومتنا الرشيدة للمسلمين في كل مكان ولا سيما المسلمين في قارة أمريكا اللاتينية”، مشيراً إلى أن تقنية رمز الاستجابة السريعة توفر إمكانية الوصول الفوري إلى روابط قنوات التواصل الاجتماعي للمركز، دون الاضطرار إلى إعادة كتابتها على متصفح الهاتف النقال.

وبين أنه يمكن أن تستخدم هذه التقنية الواعدة في تشفير المعلومات وتحويلها إلى رموز على بطاقات يمكن قراءتها باستخدام كاميرا الهاتف النقال، إضافة إلى ذلك يتميز رمز الاستجابة السريعة بإمكانية قراءته باستخدام هاتف نقال يحتوي على كاميرا وتطبيق يسمح بقراءة هذا النوع من الرموز، وهي أدوات واسعة الانتشار في عصرنا الحالي، مما يعد بمستقبل زاهر لهذه التقنية.

وأفاد أن المركز يسعى للتيسير على الزوار باختلاف شرائحهم وفئاتهم العمرية وتعدد لغاتهم، وتمكينهم من الاستفادة من الخدمات التي يقدمها المركز عبر قنوات التواصل الاجتماعي لتسهيل الوصول للأهداف السامية التي أنشئ من أجلها المركز، وبما يتوافق مع رؤية المملكة (2030) وبرنامج التحول الوطني (2020) تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة للمملكة.

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

مخالفات قولية عند نزول المطر
مقالات

مخالفات قولية عند نزول المطر

المزيد
مشاعر محبوسة
مقالات

مشاعر محبوسة

المزيد
بين الألف والياء «تواضع»
مقالات

بين الألف والياء «تواضع»

المزيد
حزن الفقد
تدوينات حرة

حزن الفقد

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>