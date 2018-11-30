الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

تعرّف على تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام «مكافحة التدخين»

تعرّف على تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام «مكافحة التدخين»

بالفيديو.. لحظة تدمير منصة صواريخ حوثية حاولت استهداف المملكة

بالفيديو.. لحظة تدمير منصة صواريخ حوثية حاولت استهداف المملكة

توضيح هام من «البنوك» بشأن تخفيض عدد الصرافات الآلية

توضيح هام من «البنوك» بشأن تخفيض عدد الصرافات الآلية

«حساب المواطن» يصدر نتائج الدفعة الجديدة من الدعم

«حساب المواطن» يصدر نتائج الدفعة الجديدة من الدعم

إنستجرام يمنع ميزة نسخ وصف الصور

إنستجرام يمنع ميزة نسخ وصف الصور
0

تواصل – وكالات:

واحدة من المميزات التي يمنحها موقع “إنستجرام”، الذي يعد من أكثر مواقع التواصل الاجتماعي العالمية استخداماً، هي نسخ وصف الصور، وذلك في نفس الوقت الذي يفرض فيه صعوبة للحصول على نسخة من الصورة نفسها إلا من خلال طريقة الـ “سكرين شوت”.

ولكن يبدو أن “إنستجرام” يحاول تصحيح مساره، وتعديل عدد من الخصائص التي يمنحها لملايين المستخدمين حول العالم، حيث منع الموقع خاصية نسخ وصف الصور الذي يكون أسفلها، حيث لم يعد بالإمكان الحصول على نسخة “كوبى” من الوصف وكذلك التعليقات الواردة على الصور.

وبمنع تلك الميزة؛ فإن إنستجرام يصعب مهمة العديد من مستخدمي “إنستجرام” الذين ينسخون الوصف في أعمالها أو في الترجمات؛ لذا فقد أثار هذا التعديل المفاجئ استياء عدد كبير من مستخدمي الموقع.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

تعرَّف على طريقة تفعيل ميزة «الوضع الخفي» على «انستقرام»

تعرَّف على طريقة تفعيل ميزة «الوضع الخفي» على «انستقرام»

تحديث «إنستغرام»… تعرّف على سر «الهاشتاغات» غير المرئية

تحديث «إنستغرام»… تعرّف على سر «الهاشتاغات» غير المرئية

«فيسبوك» يختبر ميزة جديدة للتشجيع على استخدام «انستجرام»

«فيسبوك» يختبر ميزة جديدة للتشجيع على استخدام «انستجرام»

«أسئلة إنستجرام» تفضح المستخدمين

«أسئلة إنستجرام» تفضح المستخدمين

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

مخالفات قولية عند نزول المطر
مقالات

مخالفات قولية عند نزول المطر

المزيد
مشاعر محبوسة
مقالات

مشاعر محبوسة

المزيد
بين الألف والياء «تواضع»
مقالات

بين الألف والياء «تواضع»

المزيد
حزن الفقد
تدوينات حرة

حزن الفقد

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>