إنستجرام يمنع ميزة نسخ وصف الصور

تواصل – وكالات:

واحدة من المميزات التي يمنحها موقع “إنستجرام”، الذي يعد من أكثر مواقع التواصل الاجتماعي العالمية استخداماً، هي نسخ وصف الصور، وذلك في نفس الوقت الذي يفرض فيه صعوبة للحصول على نسخة من الصورة نفسها إلا من خلال طريقة الـ “سكرين شوت”.

ولكن يبدو أن “إنستجرام” يحاول تصحيح مساره، وتعديل عدد من الخصائص التي يمنحها لملايين المستخدمين حول العالم، حيث منع الموقع خاصية نسخ وصف الصور الذي يكون أسفلها، حيث لم يعد بالإمكان الحصول على نسخة “كوبى” من الوصف وكذلك التعليقات الواردة على الصور.

وبمنع تلك الميزة؛ فإن إنستجرام يصعب مهمة العديد من مستخدمي “إنستجرام” الذين ينسخون الوصف في أعمالها أو في الترجمات؛ لذا فقد أثار هذا التعديل المفاجئ استياء عدد كبير من مستخدمي الموقع.