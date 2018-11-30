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ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

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وظائف أكاديمية وتعليمية بالجامعة الإسلامية في المدينة

وظائف أكاديمية وتعليمية بالجامعة الإسلامية في المدينة
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، فتح باب التقديم لشغل وظائف أكاديمية وتعليمية “للرجال”، تحت مسميات “مدرس لغة، ومحاضر، وأستاذ مساعد، وأستاذ مشارك، وأستاذ”.

وأوضحت الجامعة، عبر موقعها الإلكتروني، أن التخصصات المطلوبة هي: الفقه، وأصول الفقه، والقضاء والسياسة الشرعية، والأنظمة، والاقتصاد الإسلامي، والتفسير، والقراءات، والعقيدة، والدعوة، والتربية، والتاريخ، وعلوم الحديث، وفقه السنة، والنحو والصرف، وأصول اللغة، والأدب العربي.

وكذلك الإعلام، والبلاغة، وإعداد وتدريب المعلمين، والإعداد اللغوي، وعلوم الحاسب الآلي، وتقنية المعلومات، والهندسة المدنية، والهندسة الكهربائية، والهندسة الميكانيكية، والرياضيات، والفيزياء، والكيمياء، والأحياء.

ويتم التقديم من خلال الرابط التالي: https://goo.gl/2e7gUB اعتبارًا من يوم الأحد القادم الموافق 24/3/1440هـ حتى يوم السبت الموافق 1/4/1440هـ.

ولمزيد من التفاصيل حول الوظائف عبر الرابط التالي: http://empfaculty.iu.edu.sa/Jobs/Default.aspx

 

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