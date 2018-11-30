بالفيديو.. لحظة تدمير منصة صواريخ حوثية حاولت استهداف المملكة

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وثق مقطع فيديو متداول، اليوم (الجمعة)، نجاح قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، في استهداف منصة إطلاق صواريخ باليستية حوثية في مديرية الصفراء بمحافظة صعدة.

وكشف المقطع عن كيفية تحديد الهدف وإحداثياته بدقة ثم قصفه بالمقاتلات التابعة للتحالف، قبل أن تبادر ميليشيات الحوثي (المدعومة من إيران) إلى إطلاق صاروخ باليستي باتجاه المملكة.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، أعلن، الخميس، عن استهداف منصة إطلاق الصواريخ الباليستية الحوثية بمديرية الصفراء في محافظة صعدة.