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هل تعاني من ارتفاع أسعار الحديد المنتج محلياً؟.. عليك قراءة هذا الخبر

هل تعاني من ارتفاع أسعار الحديد المنتج محلياً؟.. عليك قراءة هذا الخبر
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تواصل- الرياض:

أرجع مختصون ومقاولون ارتفاع أسعار الحديد المنتج محلياً إلى عدة عوامل، منها إلزام المقاولين باستخدام الحديد المنتج محلياً في المشاريع الحكومية، بجانب مشاريع الإسكان وحاجتها إلى الحديد.

وقال رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين لمجلس الغرف السعودية المهندس فهد النصبان، إن السماح بتصدير الحديد المنتج محليا كأحد العوامل التي تسهم في ارتفاع أسعار الحديد المحلي، مؤكداً في الوقت ذاته أن أسعار الحديد تشهد استقراراً في الوقت الحالي، وفقاً لـ”الوطن”.

واعتبر عضو باللجنة الوطنية للمقاولين، أن أهم أسباب ارتفاع أسعار الحديد المحلي، تتمثل في الحد من استيراد الحديد من الخارج، واشتراط استخدام الحديد السعودي في المشروعات الحكومية، بالإضافة للدعم التمويلي الذي لجأت إليه وزارة الإسكان بالشراكة مع البنوك وشركات التمويل، الذي شكل تزايداً في الطلب على الحديد المنتج محلياً.

 

 

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