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توضيح هام من «البنوك» بشأن تخفيض عدد الصرافات الآلية
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تواصل- الرياض:

نفت البنوك السعودية، وجود توجه لخفض عدد الصرافات الآلية المنتشرة في أنحاء المملكة، مع التوسع أكثر في التعاملات الإلكترونية، ونقاط البيع، وفقاً لـ”اليوم”.

وأكد المتحدث باسم البنوك، طلعت حافظ، أهمية أجهزة الصرف الآلي، كونها تقدم خدمات مختلفة للعملاء غير السحب النقدي، مبيناً أنه من خلال هذه الأجهزة يتم إجراء العديد من المعاملات الإلكترونية.

وقال إن مؤسسة النقد تعمل مع البنوك لإيصال الصرافات الآلية لعدد من المناطق غير المخدومة بهذه الأجهزة، وذلك لأهميتها.

وأضاف حافظ أن مؤشرات برنامج تطوير القطاع المالي، أظهرت ارتفاع نسبة المدفوعات الرقمية بالمملكة لتصل إلى 20% من إجمالي المدفوعات بالقطاع التجاري، إذ تم خلال الفترة من يناير إلى نهاية سبتمبر من العام الحالي إجراء 730 مليون عملية عبر نقاط البيع بزيادة قدرها 45% عن العام الماضي.

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