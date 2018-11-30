الكيان الصهيوني يقصف مواقع ميليشيات إيرانية جنوب سوريا

تواصل – وكالات:

استهدف طيران الكيان الصهيوني، مساء الخميس، مستودعات ومقرات ميليشيات إيرانية في الكسوة جنوب سوريا.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية التابعة للنظام السوري “سانا” إن الدفاعات الجوية تصدت “لأهداف معادية فوق منطقة الكسوة” بريف دمشق و”أسقطتها”، من دون أن توضح طبيعة هذه الأهداف أو جنسيتها.

كما ذكرت سانا، نقلاً عن مصدر عسكري لم تسمه، أن “وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لأهداف معادية فوق منطقة الكسوة وتسقطها”.

من جانبها، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن مصدر أمني سوري قوله إن الدفاعات الجوية التابعة للنظام أسقطت مقاتلة إسرائيلية و4 صواريخ.

ونقلت الوكالة عن المصدر قوله إن “الدفاعات الجوية السورية أسقطت طائرة مقاتلة إسرائيلية وأربعة صواريخ قبل وصولها لأهدافها”، لافتاً إلى أن كل الصواريخ التي كانت تستهدف مدينة الكسوة أسقطت.

في المقابل، نفى جيش الاحتلال هذه الأنباء. وقال متحدث باسم الجيش لرويترز “إنه زائف”، في إشارة إلى تقرير الوكالة الروسية.

وكانت غارة إسرائيلية قد استهدفت في مايو الماضي مستودع أسلحة للحرس الثوري الإيراني في هذه المنطقة.