الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

واقعة صادمة.. طعن «عريس» داخل قصر أفراح بخميس مشيط

واقعة صادمة.. طعن «عريس» داخل قصر أفراح بخميس مشيط

توضيح مهم من «الصحة» بشأن العلاج الجديد للسرطان

توضيح مهم من «الصحة» بشأن العلاج الجديد للسرطان

«التحالف» ينفي المزاعم الحوثية باستهداف موقع عسكري سعودي

«التحالف» ينفي المزاعم الحوثية باستهداف موقع عسكري سعودي

«الزعاق» يكشف حقيقة دخول الأرض لعصر جليدي وحدوث مجاعات

«الزعاق» يكشف حقيقة دخول الأرض لعصر جليدي وحدوث مجاعات

الكيان الصهيوني يقصف مواقع ميليشيات إيرانية جنوب سوريا

الكيان الصهيوني يقصف مواقع ميليشيات إيرانية جنوب سوريا
0

تواصل – وكالات:

استهدف طيران الكيان الصهيوني، مساء الخميس، مستودعات ومقرات ميليشيات إيرانية في الكسوة جنوب سوريا.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية التابعة للنظام السوري “سانا” إن الدفاعات الجوية تصدت “لأهداف معادية فوق منطقة الكسوة” بريف دمشق و”أسقطتها”، من دون أن توضح طبيعة هذه الأهداف أو جنسيتها.

كما ذكرت سانا، نقلاً عن مصدر عسكري لم تسمه، أن “وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لأهداف معادية فوق منطقة الكسوة وتسقطها”.

من جانبها، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن مصدر أمني سوري قوله إن الدفاعات الجوية التابعة للنظام أسقطت مقاتلة إسرائيلية و4 صواريخ.

ونقلت الوكالة عن المصدر قوله إن “الدفاعات الجوية السورية أسقطت طائرة مقاتلة إسرائيلية وأربعة صواريخ قبل وصولها لأهدافها”، لافتاً إلى أن كل الصواريخ التي كانت تستهدف مدينة الكسوة أسقطت.

في المقابل، نفى جيش الاحتلال هذه الأنباء. وقال متحدث باسم الجيش لرويترز “إنه زائف”، في إشارة إلى تقرير الوكالة الروسية.

وكانت غارة إسرائيلية قد استهدفت في مايو الماضي مستودع أسلحة للحرس الثوري الإيراني في هذه المنطقة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

دي ميستورا: فشل اجتماع أستانا في تحقيق أي تقدم ملموس

دي ميستورا: فشل اجتماع أستانا في تحقيق أي تقدم ملموس

هل تتواجد قوات سعودية شمال شرق سوريا؟.. توضيح رسمي قاطع

هل تتواجد قوات سعودية شمال شرق سوريا؟.. توضيح رسمي قاطع

سوريا.. القوات الأمريكية تتأهب لهجمات محتملة من ميليشيات موالية لإيران

سوريا.. القوات الأمريكية تتأهب لهجمات محتملة من ميليشيات موالية لإيران

المملكة توضح حقيقة وجود قوات عسكرية لها في سوريا

المملكة توضح حقيقة وجود قوات عسكرية لها في سوريا

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

مخالفات قولية عند نزول المطر
مقالات

مخالفات قولية عند نزول المطر

المزيد
مشاعر محبوسة
مقالات

مشاعر محبوسة

المزيد
بين الألف والياء «تواضع»
مقالات

بين الألف والياء «تواضع»

المزيد
حزن الفقد
تدوينات حرة

حزن الفقد

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>