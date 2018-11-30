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توضيح مهم من «الصحة» بشأن العلاج الجديد للسرطان
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت وزارة الصحة أنه إشارةً إلى ما تم تداوله مؤخراً في وسائل الإعلام ومواقع التواصل حول التوصل لعلاج جديد للسرطان؛ فإن دواء الـ Vitrakvi هو الاسم التجاري لعلاج Larotrectinib، وأن هذا الدواء لا يقوم بعلاج السرطان كلياً أو بشفائه تماماً من المنشأ، كما تم ذكره بل يهدف للسيطرة على نموه وانتشاره لأطول فترة ممكنة ولا يعتبر بديلاً للعلاج الجراحي والكيماوي والعلاج الإشعاعي.

وأضافت الصحة في بيان لها أن مجلة New England الطبية نشرت الدراسة على علاج Larotrectinib وكانت الدراسة في المرحلة الأولى والثانية حيث شملت الدراسة ٥٥ مريضاً من مرضى السرطان الذين لديهم الطفرة الوراثية TRK، وكانت نسبة الاستجابة الكاملة ١٣% ونسبة الاستجابة الجزئية ٦٢%، علماً بأنه لم تستمر هذه الاستجابة فترة طويلة لدى جميع المرضى حيث تطور المرض لدى بعض المشتركين في الدراسة واستمرت الاستجابة في ٣٩% من المرضى بعد السنة الأولى من العلاج، كما أن بعض المرضى خضع لعملية جراحية بعد الدواء.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن هذا العلاج الجديد تم اعتماده حديثاً من قبل هيئة الغذاء والدواء الأمريكية لعلاج حالات محددة من السرطان ممن لديهم نوع محدد من الطفرات الوراثية النادرة (TRK gene)، وهذه الطفرة النادرة توجد في بعض الأورام مثل سرطان الغدد اللعابية والدرقية والرئة والأنسجة الضامة، وكذلك علاج الحالات التي تحتوي على الطفرة الوراثية ولا تحتمل الجراحة وأيضاً الحالات التي تحتوي على الطفرة الوراثية ولا يوجد لها بديل مناسب للعلاج والحالات التي تطورت بعد العلاج المقرر لها.

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