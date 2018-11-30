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الخدمة المدنية توضح الهدف من قرار تخفيض وظائف المرتبة العاشرة (فيديو)

الخدمة المدنية توضح الهدف من قرار تخفيض وظائف المرتبة العاشرة (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

علق وكيل وزارة الخدمة المدنية ماجد بن بتال، على قرار تخفيض وظائف المرتبة العاشرة فما دون.

وأوضح بتال، خلال مداخلة هاتفية في برنامج ”معالي المواطن” المذاع على قناة ” إم بي سي” أن الهدف من القرار هو سد احتياج الحكومية من الموارد البشرية، مضيفاً أنه بعد قرار التمكين أصبحت الجهة ممكنة من سد احتياج الموارد البشرية لديها كما يمكن من خلال القرار تغيير مسمى وظيفي لسد الاحتياج في وظائف معينة.

وأشار إلى أن هذا القرار من أحد أدوار الوزارة ورؤية المملكة 2030، ويعزز الدور المركزي التي تقوم به الوزارة.

يُشار إلى أن وزارة الخدمة المدنية، كانت قد أعلنت في وقت سابق عن بدء تمكين الجهات الحكومية في إجراءات التحوير والتخفيض لوظائف المرتبة العاشرة فما دون، بدءاً من مطلع شهر ربيع الآخر القادم؛ إذ تتولى الجهات الحكومية كافة إجراءات التحوير والتخفيض وفقاً للضوابط التنظيمية والتصنيفية وحاجة العمل في تلك الجهات.

 

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