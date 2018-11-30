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جامعة المؤسس تكشف حقيقة إلغاء كلية الحقوق

جامعة المؤسس تكشف حقيقة إلغاء كلية الحقوق
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تواصل – جدة:

أكدت جامعة الملك عبدالعزيز في جدة، عدم صحة ما تردد في أوساط الطالبات عن توجه إدارة الجامعة لإلغاء كلية الحقوق.

وقالت وكيلة الكلية، الدكتورة صيتة المنديل، إن الكلية ماضية في أداء رسالتها في تأهيل قانونيات سعوديات لسد الحاجة الفعلية لهن في سوق العمل، بحسب “عكاظ”.

وأوضحت «الكلية لن تتوقف عن قبول الطالبات سنوياً حسب طاقتها الاستيعابية؛ إذ إن سوق العمل متعطشة للكفاءات النسائية المؤهلة في التخصصات العلمية».

وأوضحت الدكتورة المنديل عن توجه كلية الحقوق بشطر الطالبات لتدريب الطالبات بالجهات الحكومية والمرتبطة بالناحية القانونية بما يضمن توفير بيئة آمنة وصحية لتدريب الطالبات ميدانياً.

وأشارت إلى عقد الجامعة شراكة وتعاوناً مع فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة؛ ممثلة بمكتب الإشراف النسائي تقوم بموجبها الكلية بعدد من البرامج التدريبية التي تحتاجها منسوبات الإشراف، خصوصاً أن الكلية عقدت محاكم افتراضية بشكل دوري تمارس بها الطالبة كافة المهام والاطلاع على كافة جوانب المحكمة منذ بدايتها حتى الإجراءات النهائية.

يُشار إلى أن إجمالي طالبات الكلية يبلغ نحو 1500 طالبة؛ منهن 1342 في برنامج البكالوريوس، و46 طالبة ببرنامج الماجستير العام، و13 طالبة ببرنامج الماجستير في القانون المهني.

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