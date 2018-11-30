ارتفاع استثمارات البنوك المحلية في سندات الخزينة إلى 40 مليار ريال

تواصل – الرياض:

ارتفعت استثمارات البنوك السعودية العاملة في سندات الخزينة، خلال الربع الثالث من العام الحالي.

وأوضح التقرير الفصلي لتغطية القطاع البنكي السعودي، الصادر عن الراجحي كابيتال، أن البنوك التجارية استفادت من أسعار الفائدة المرتفعة عن طريق زيادة استثماراتها في الخزينة، التي بلغت 40 مليار ريال، مرجحاً أن يكون معظمه قد توجه إلى السندات الحكومية السعودية؛ وفقاً لـ”العربية”.

من جانبه، قال رئيس الأبحاث في الراجحي كابيتال؛ مازن السديري، إن هناك توجهاً لزيادة الإنفاق الحكومي بحدود تريليون و160 ملياراً، وقد يصاحبها ارتفاع بالعجز وزيادة القروض.

وتابع، لم يحدث هناك نمو بالقطاع البنكي على أساس سنوي، مضيفاً أن النمو يشكل 40 نقطة أساس، بينما زادت الودائع 1.5%؛ لذلك نرى انخفاض القروض والودائع من 85% إلى 83% على أساس سنوي، وأن أغلب الربح يأتي من انخفاض المخصصات وارتفاع نسبة الفائدة، مضيفاً أن مجموع القروض طويلة الأجل في السعودية، يبلغ 35%.