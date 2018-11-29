الحكم على 3 متهمين بقيادة جماعة إرهابية في البحرين

تواصل – وكالات:

أصدرت محكمة بحرينية حكماً على ثلاثة متهمين بقيادة جماعة إرهابية والانضمام لها؛ تنفيذاً لغرض إرهابي وتسلم أموال من جماعة تباشر نشاطاً إرهابياً.

وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم الأول بالسجن المؤبد وبمعاقبة المتهم الثاني بالسجن لمدة عشر سنوات وتغريمه مبلغ مئة ألف دينار وبمعاقبة المتهم الثالث بالحبس لمدة ثلاث سنوات.

وتخلص الوقائع عن قيام قيادات في تنظيم ائتلاف 14 فبراير الإرهابي بتجنيد المتهم الثاني وضمه إلى عناصر التنظيم للعمل تحت مظلته وخدمة أهدافه؛ وذلك للقيام بعمليات الشغب والتخريب والمسيرات غير المرخصة والعمليات الإرهابية بمنطقة بوري، وتم تسليمه مبالغ مالية لنقلها واستغلالها لصالح نشاط التنظيم، كما ثبت قيام المتهم الثاني بتجنيد المتهم الثالث وضمه للتنظيم سالف البيان ليكون خليفة له في حال أن تم القبض عليه وقام بربطه مع القيادات الخارجية.

كما ثبت قيام المتهم الأول التابع لتنظيم سرايا المختار الإرهابي بضم المتهم الثاني للتنظيم بغرض الانتقال للعمل الميداني في منطقة بوري باستخدام المتفجرات، وكلفه بالبحث عن الأهداف الحكومية والاقتصادية لاستهدافها عن طريق عمليات التفجير؛ بهدف ضرب المصالح الوطنية على أن يتم تزويده عبوة متفجرة محلية الصنع لاستخدامها وفق التكليفات التي يتلقاها من تنظيم سرايا المختار الإرهابي.