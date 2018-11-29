الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«الزعاق» يكشف حقيقة دخول الأرض لعصر جليدي وحدوث مجاعات

«الزعاق» يكشف حقيقة دخول الأرض لعصر جليدي وحدوث مجاعات

وظائف إدارية بـ«النيابة العامة».. إليك التفاصيل الكاملة

وظائف إدارية بـ«النيابة العامة».. إليك التفاصيل الكاملة

تحذير عاجل من «الغذاء والدواء».. لا تشربوا من هذا الماء

تحذير عاجل من «الغذاء والدواء».. لا تشربوا من هذا الماء

حرس الحدود يكشف حقيقة مقطع «حوت على شاطئ جدة» (فيديو)

حرس الحدود يكشف حقيقة مقطع «حوت على شاطئ جدة» (فيديو)

الحكم على 3 متهمين بقيادة جماعة إرهابية في البحرين

الحكم على 3 متهمين بقيادة جماعة إرهابية في البحرين
0

تواصل – وكالات:

أصدرت محكمة بحرينية حكماً على ثلاثة متهمين بقيادة جماعة إرهابية والانضمام لها؛ تنفيذاً لغرض إرهابي وتسلم أموال من جماعة تباشر نشاطاً إرهابياً.

وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم الأول بالسجن المؤبد وبمعاقبة المتهم الثاني بالسجن لمدة عشر سنوات وتغريمه مبلغ مئة ألف دينار وبمعاقبة المتهم الثالث بالحبس لمدة ثلاث سنوات.

وتخلص الوقائع عن قيام قيادات في تنظيم ائتلاف 14 فبراير الإرهابي بتجنيد المتهم الثاني وضمه إلى عناصر التنظيم للعمل تحت مظلته وخدمة أهدافه؛ وذلك للقيام بعمليات الشغب والتخريب والمسيرات غير المرخصة والعمليات الإرهابية بمنطقة بوري، وتم تسليمه مبالغ مالية لنقلها واستغلالها لصالح نشاط التنظيم، كما ثبت قيام المتهم الثاني بتجنيد المتهم الثالث وضمه للتنظيم سالف البيان ليكون خليفة له في حال أن تم القبض عليه وقام بربطه مع القيادات الخارجية.

كما ثبت قيام المتهم الأول التابع لتنظيم سرايا المختار الإرهابي بضم المتهم الثاني للتنظيم بغرض الانتقال للعمل الميداني في منطقة بوري باستخدام المتفجرات، وكلفه بالبحث عن الأهداف الحكومية والاقتصادية لاستهدافها عن طريق عمليات التفجير؛ بهدف ضرب المصالح الوطنية على أن يتم تزويده عبوة متفجرة محلية الصنع لاستخدامها وفق التكليفات التي يتلقاها من تنظيم سرايا المختار الإرهابي.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

ولي العهد يغادر البحرين

ولي العهد يغادر البحرين

بالصور.. ولي العهد يلتقي رئيس الوزراء البحريني ويستعرضان تطورات المنطقة

بالصور.. ولي العهد يلتقي رئيس الوزراء البحريني ويستعرضان تطورات المنطقة

البحرين: رصدنا 40 ألف رسالة إلكترونية للتأثير سلباً على الانتخابات مصدرها إيران

البحرين: رصدنا 40 ألف رسالة إلكترونية للتأثير سلباً على الانتخابات مصدرها إيران

ولي العهد يصل البحرين

ولي العهد يصل البحرين

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

مخالفات قولية عند نزول المطر
مقالات

مخالفات قولية عند نزول المطر

المزيد
مشاعر محبوسة
مقالات

مشاعر محبوسة

المزيد
بين الألف والياء «تواضع»
مقالات

بين الألف والياء «تواضع»

المزيد
حزن الفقد
تدوينات حرة

حزن الفقد

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>