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اختفاء مواطن في ظروف غامضة بالرياض

اختفاء مواطن في ظروف غامضة بالرياض
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تواصل – الرياض:

يعيش ذوو المواطن حسين حمد راجح، 43 عاماً، حالة من القلق، منذ يوم الاثنين الماضي بسبب اختفائه في ظروف غامضة.

وأكد ذوو المواطن راجح أنه لا يعاني من أي أمراض نفسية أو صحية، موضحين أنه غادر منطقة جازان إلى إخوته بالرياض قبل اختفائه بيوم وزارهم وتناول معهم العشاء وغادر إلى شقة مفروشة.

وأوضحوا أن كاميرا المراقبة بالشقق المفروشة رصدت خروجه يوم الاثنين، حيث ركب سيارة أجرة، وأغلق هاتفه من حينها.

وبين ذووه أنهم تقدموا ببلاغ للجهات الأمنية للبحث عنه، مناشدين من يحصل على أي معلومة أن يتواصل معهم على الأرقام: (٠٥٦٠٥٦٠٠٢٣ – ٠٥٣٣٠٧١٨٦٢ – ٠٥٠١٢١٤٥٥٥).

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