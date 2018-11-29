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«الحصيني» يوضح حقيقة دخول الأرض عصراً جليدياً يمتد 10 سنوات

«الحصيني» يوضح حقيقة دخول الأرض عصراً جليدياً يمتد 10 سنوات
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الباحث في الطقس والمناخ، عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني، حقيقة ما تردد عن دخول الأرض عصراً جليدياً يمتد عشر سنوات، مؤكداً أن هذا الكلام غير صحيح تماماً.

وتوقع “الحصيني” هطول أمطار غزيرة على تبوك، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، وحائل، والجوف، والحدود الشمالية، غداً الجمعة.

وأوضح الحصيني، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، أنه من المتوقع هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، وحبات برد، وعواصف رعدية، وغبار، وسيول، خاصة ما بين تبوك والمدينة المنورة، بما فيه الخط الساحلي، ورابغ، وأجزاء من الشمالية، والجوف، وجدة.

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