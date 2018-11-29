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وظيفة تقنية شاغرة لحملة البكالوريوس في «stc»

وظيفة تقنية شاغرة لحملة البكالوريوس في «stc»
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تواصل – الرياض:

أعلنت شركة الاتصالات السعودية «stc» عبر موقعها الإلكتروني توفر وظيفة شاغرة بمسمى (محلل أول عمليات تقنية المعلومات Senior IT Operations Analyst).

واشترطت الشركة أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس في علوم الحاسب الآلي أو تقنية المعلومات؛ وذلك وفقاً لبقية التفاصيل والشروط الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:
– محلل أول عمليات تقنية المعلومات (Senior IT Operations Analyst).

الشروط:
1 – درجة البكالوريوس في علوم الحاسب الآلي، أو تقنية المعلومات.
2 – خبرة لا تقل عن سنتين في إدارة نظم الإنتاج وأنظمة CRM / NSM وقادرة على إنشاء التقارير ولوحات المعلومات.

موعد وطريقة التقديم:التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الخميس بتاريخ 2018/11/29م، من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).

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