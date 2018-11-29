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قوات الأمن الخاصة تعلن نتائج الفرز المبدئي لوظائف الرتب العسكرية

قوات الأمن الخاصة تعلن نتائج الفرز المبدئي لوظائف الرتب العسكرية
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت قوات الأمن الخاصة برئاسة أمن الدولة عن نتائج الفرز المبدئي للمتقدمين على وظائف جنود الأمن المعلن عنها سابقاً، كما تود التنويه أنه على جميع المعلن عن أسمائهم في الفرز المبدئي الالتزام بمواعيد استكمال مراحل القبول المحددة لهم مع ضرورة إحضار ملف بالمستندات الموضحة.

المستندات:
1 – نسخة من الشهادة الدراسية المطلوبة للوظيفة مصدقة من الجهة الصادرة منها والدورات الحاصل عليها.
2 – نسخة من الشهادة الدراسية لكل مرحلة من مراحل التعليم.
3 – نسخة من بطاقة الهوية الوطنية الجديدة مع الأساس للمطابقة على أن تكون واضحة المعالم وفي حال فقدانها إحضار بلاغ من أبشر بذلك.
4 – نسخة من (دفتر العائلة) لوالد المتقدم مع الأساس للمطابقة مع ضرورة وجود اسم الأم.
5 – يجب إحضار برنت من الأحوال المدنية في حال عدم وجود اسم الأم في دفتر العائلة.
6 – عدد (6) صور ملونة حديثة مقاس (4×6) مكشوفة الرأس.
7 – نسخة من نموذج طلب التقديم عبر الإنترنت.

تعليمات لجنة القبول للكشف الطبي المبدئي والمقابلة الشخصية:
1 – حلاقة شعر الرأس رقم 3.
2 – الحضور بالزي الرياضي بدون جزمة رياضية لقياس الطول بشكل دقيق.
3 – الحضور الساعة الخامسة والنصف صباحاً في موعد الكشف الطبي المبدئي المحدد لكل مجموعة، وذلك أمام البوابة الغربية لمقر قوات الأمن الخاصة بطريق صلبوخ شمال مدينة الرياض.
4 – يمنع منعاً باتاً الدخول لمقر قوات الأمن الخاصة بالجوالات الذكية المزودة بكاميرات تصوير.

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