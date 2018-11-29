«الخضيري»: دواء السرطان الجديد «إنجاز» سيغير طرق العلاج 100%

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أكد الأستاذ وعالم الأبحاث في تخصص المسرطنات، الدكتور فهد الخضيري، أن علاج السرطان الجديد الذي تم اكتشافه سوف يغيّر طرق العلاج 100%.

وقال: “الحمد لله والشكر لله، هذا إنجاز جديد واكتشاف جديد لعلاج السرطان، بحيث يستهدف هذا الدواء الجديد “فيتراكفي” الأصل الجيني للسرطان، ويعالج أصل الورم والجينات المتطفرة قبل انتشار الورم (وهذا أول دواء بهذه المواصفات، وسيغير طرق العلاج ١٠٠٪ بإذن الله”.

وأضاف الخضيري عبر حسابه في “تويتر”: حالياً هو مخصص للأورام من خلل جيني في الكاينيز NTRK، وليس لكل الأورام، وسعره ٤٠٠ ألف دولار، وأنا متفائل بالوصول لهذه المرحلة من الخيارات العلاجية (الجين)، وهذه الاكتشافات سيتبعها أخرى للوصول للعلاج المثالي، وسيُفتح الباب لاكتشافات أخرى وأبحاث لاحقة لتتجه العلاجات للجينات وليس للخلية.

وكانت قد أعلنت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، عن إجازة أول دواء في العالم يمكنه معالجة مرض السرطان من منبعه وأصله، وللكبار والصغار؛ بحسب ما أفاد به مفوض الهيئة الحكومية.

ويعتمد عقار “فيتراكفي” (Vitrakvi) على معالجة الطفرات الوراثية للأورام السرطانية؛ بغضّ النظر عن نوع المرض أو مكان نشأته وفق “سكاي نيوز”.