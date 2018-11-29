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بالفيديو.. سائق «هايلكس» يطير في الهواء إثر تصادم مروع بنجران

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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم مقطع فيديو يظهر حادثاً مروعاً لسيارة موديل هايلكس وطيران سائقها في الهواء إثر اصطدام شاحنة معها في أحد شوارع مدينة نجران.

وأوضح متداولو المقطع، أن الحادث وقع على طريق الملك عبدالله بنجران، حيث أدى الحادث لخروج سائق الهايلكس من النافذة.

من جانبه، صرح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة نجران، بأن عمليات الهيئة تلقت بلاغاً من العمليات الأمنية اليوم عن الحادث، وعلى الفور تم توجيه الفرق الإسعافية وباشرت الموقع، مشيراً إلى أنه تم تقديم الخدمة الإسعافية الضرورية ونقل المصاب إلى مستشفى نجران.

 

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