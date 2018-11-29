ضبط شابين صورا مناطق بمكة بواسطة طائرات «درون»

تواصل – مكة المكرمة:

يواجه شابان من هواة التصوير في إحدى المحافظات التابعة لمنطقة مكة المكرمة، تُهمة التصوير الجوي عن طريق طائرة التحكم عن بُعد “درون”، دون حصولهما على تصريح رسمي يسمح لهما بذلك.

وأحالت الجهات الأمنية أحدهما للنيابة العامة بحكم الاختصاص، بعد رصد عدة مقاطع جوية تم التقاطها في ذات المحافظة التابعة لمنطقة مكة المكرمة، عن طريق “درون”، في أماكن عامة، دون أخذ ترخيص من الجهات المختصة؛ فيما لا يزال البحث جارياً عن المتهم الآخر.

وأشارت مصادر إلى أن التهم التي تواجه المتهميْن، هي التصوير الجوي والتحليق فوق أجواء المحافظة عبر الكاميرات الطائرة “درون”، دون حصولهما على تصريح رسمي من الجهات المختصة، يخولهما القيام بالتصوير الجوي.