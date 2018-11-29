«الحربي» يتوقع هطول أمطار على عدة مناطق خلال الساعات المقبلة

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تواصل – فريق التحرير:

توقع الباحث في المناخ عضو هيئة التدريس بكلية الأرصاد بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، إبراهيم بن متعب الحربي، حالة من عدم استقرار واضطرابات جوية تبدأ مساء اليوم، مع تزايد وتيرة التكونات الرعدية بدءاً من فجر الغد.

وأوضح الحربي أن حالة عدم الاستقرار ناتجة عن أخدود بارد في طبقات الجو العليا يقابله تمدد لمنخفض السودان الحراري واندفاع للتيارات المدارية الرطبة من القرن الأفريقي وبحر العرب؛ وهي رياح جنوبية رطبة تتقدم حتى شمال البحر الأحمر ويحدث التقاء مع رياح شمالية باردة مما يؤدي إلى تصادم جبهي.

وقال إنه من المتوقع أن تنشأ سحب رعدية تتسم بالقوة وتميل للغزارة، وتشمل هذه الحالة الجوية: “تبوك والأجزاء الساحلية الجنوبية منها نواحي الوجه وأملج والمنجور تمتد شرقاً باتجاه تيماء، والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية منها؛ ينبع والرايس تمتد نواحي بدر وخبير والعيص والعلا، وكذلك مكة المكرمة حيث تشمل: رابغ ومستورة وثول وبشكل أقل جدة والشعيبة، كما تشمل: حائل والجوف وطريف وعرعر ورفحاء”.

وتابع الباحث في المناخ أنه سيكون هناك نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، خصوصاً على جنوب ووسط البحر الأحمر؛ لذلك يرجى عدم الإبحار في مثل هذه الظروف؛ بسبب ارتفاع الموج وشدة الرياح داخل البحر الأحمر.

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