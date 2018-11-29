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قريباً.. «جوجل» تطلق نظاماً بديلاً للأندرويد

قريباً.. «جوجل» تطلق نظاماً بديلاً للأندرويد
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تواصل – وكالات:

ذكرت مصادر في جوجل أن شركات كـ “Huawei” بدأت باختبار نظام “fuchsia” الذي قد يحل محل أندرويد مستقبلاً.

وأوضحت جوجل أن “Huawei” تختبر بعض نسخ هذا النظام على هواتف “Honor Play” للتحقق من قدرة معالجات “Kirin 970” على التعامل مع البرمجيات الجديدة، واكتشاف الأخطاء البرمجية وتعديل النظام ليكون أسهل للمستخدم.

وطرحت جوجل “fuchsia” عام 2016، وبدأت بتطويره أوائل العام الماضي، ومن المفترض أن يصبح نظاماً إلكترونياً يعمل على مختلف الأجهزة والهواتف الذكية والحواسب، ويحل محل أنظمة أندرويد وحتى ويندوز؛ وفقاً لروسيا اليوم.

وسيتميز هذا النظام عن أندرويد بقدرة أكبر على التحكم بتطبيقات الجهاز وعرضها على الشاشة، كما سيوفر إمكانية تقسيم الشاشة لعدة أجزاء لعرض التطبيقات وصفحات الإنترنت وحتى مشاهدة الفيديو، أو تحويل مظهر شاشة العرض ما بين شاشة هاتف وشاشة حاسب لوحي.

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