الشيخ الشثري يُحذر من محاولات أعداء المملكة للنيل من عقيدتها ووحدتها

تواصل- واس:

دعا معالي المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، مختلف فئات المجتمع السعودي وخصوصاً الشباب إلى الحذر من المحاولات التي يقوم بها أعداء المملكة للنيل من عقيدة هذه البلاد ومن وحدتها وولاة أمرها وشعبها، مشدداً على ضرورة الدفاع عن المملكة، بكون ذلك من صور الدفاع عن الشريعة الإسلامية الغراء.

جاء ذلك خلال المحاضرة العلمية التي ألقاها الشيخ الشثري في مركز الأمير فيصل بن خالد للمؤتمرات بجامعة بيشة أمس الأول، بحضور معالي مدير جامعة بيشة الدكتور أحمد بن حامد نقادي، ووكلاء وعمداء الجامعة وعدد من منسوبيها ومسؤولي القطاعات الحكومية بالمحافظة، وذلك في أولى فعاليات برنامج زيارة عالم الذي تنظمه الجامعة بالتعاون مع الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء.

وأكد الشيخ الشثري ضرورة قطع الطريق أمام الأعداء الذين يكيدون لبلادنا، مبيناً أن ذلك يعد من صور شكر نعم الأمن والأمان ورغد العيش التي مَنّ الله بها عز وجل على هذه البلاد المباركة, مضيفا: يجب أن يعي الجميع أهداف الأعداء بمختلف مقاصدهم، فمنهم من عداوته دينية، ومنهم من عداوته طائفية، ومنهم من عداوته من قبيل الحسد، ومنهم من عداوته بالتبعية لغيره، ومنهم من عداوته لمال يدفع له.

وذكر معالي عضو هيئة كبار العلماء أن ما تنشره بعض وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة ضد المملكة وولاة أمرها يراد به زعزعة اللحمة الوطنية التي تتميز بها المملكة بين القيادة الرشيدة والشعب الوفي، مما يجسد أعظم صور التلاحم في العصر الحاضر، داعياً إلى عدم الالتفات إلى ما يتم نشره وبثه في هذه الوسائل الإعلامية بغرض الإساءة والتنبه إلى نواياهم السيئة، مؤكداً أنه من الواجب على العامة الإعراض عن هذه المواقع الإخبارية وعدم الخوض فيما ينشرونه أو الرد على الجزئيات التي يثيرونها بين حين وآخر، مبيناً أهمية الانصراف إلى ما هو أولى وأهم من ذلك مثل العبادة والعمل الصالح وبذل الخير لتحقيق الأجر والثواب في الدنيا والآخرة والمساهمة في نماء وتطور وازدهار الوطن في شتى المجالات.

وشدد الدكتور الشثري على أن استهداف المملكة العربية السعودية وولاة أمرها يأتي لكونها تمثل خيمة الإسلام برعايتها واحتضانها للحرمين الشريفين والمقدسات الإسلامية وجهودها الكبيرة لنشر الإسلام ونصرة قضايا المسلمين في مختلف أقطار العالم.