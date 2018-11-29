الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

وظائف إدارية بـ«النيابة العامة».. إليك التفاصيل الكاملة

وظائف إدارية بـ«النيابة العامة».. إليك التفاصيل الكاملة

تحذير عاجل من «الغذاء والدواء».. لا تشربوا من هذا الماء

تحذير عاجل من «الغذاء والدواء».. لا تشربوا من هذا الماء

حرس الحدود يكشف حقيقة مقطع «حوت على شاطئ جدة» (فيديو)

حرس الحدود يكشف حقيقة مقطع «حوت على شاطئ جدة» (فيديو)

تفاصيل القبض على سعوديين اكتشفت «كويتية» وجودهما ضمن ورثة «زوجها العقيم»

تفاصيل القبض على سعوديين اكتشفت «كويتية» وجودهما ضمن ورثة «زوجها العقيم»

الشيخ الشثري يُحذر من محاولات أعداء المملكة للنيل من عقيدتها ووحدتها

الشيخ الشثري يُحذر من محاولات أعداء المملكة للنيل من عقيدتها ووحدتها
0

تواصل- واس:

دعا معالي المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، مختلف فئات المجتمع السعودي وخصوصاً الشباب إلى الحذر من المحاولات التي يقوم بها أعداء المملكة للنيل من عقيدة هذه البلاد ومن وحدتها وولاة أمرها وشعبها، مشدداً على ضرورة الدفاع عن المملكة، بكون ذلك من صور الدفاع عن الشريعة الإسلامية الغراء.

جاء ذلك خلال المحاضرة العلمية التي ألقاها الشيخ الشثري في مركز الأمير فيصل بن خالد للمؤتمرات بجامعة بيشة أمس الأول، بحضور معالي مدير جامعة بيشة الدكتور أحمد بن حامد نقادي، ووكلاء وعمداء الجامعة وعدد من منسوبيها ومسؤولي القطاعات الحكومية بالمحافظة، وذلك في أولى فعاليات برنامج زيارة عالم الذي تنظمه الجامعة بالتعاون مع الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء.

وأكد الشيخ الشثري ضرورة قطع الطريق أمام الأعداء الذين يكيدون لبلادنا، مبيناً أن ذلك يعد من صور شكر نعم الأمن والأمان ورغد العيش التي مَنّ الله بها عز وجل على هذه البلاد المباركة, مضيفا: يجب أن يعي الجميع أهداف الأعداء بمختلف مقاصدهم، فمنهم من عداوته دينية، ومنهم من عداوته طائفية، ومنهم من عداوته من قبيل الحسد، ومنهم من عداوته بالتبعية لغيره، ومنهم من عداوته لمال يدفع له.

وذكر معالي عضو هيئة كبار العلماء أن ما تنشره بعض وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة ضد المملكة وولاة أمرها يراد به زعزعة اللحمة الوطنية التي تتميز بها المملكة بين القيادة الرشيدة والشعب الوفي، مما يجسد أعظم صور التلاحم في العصر الحاضر، داعياً إلى عدم الالتفات إلى ما يتم نشره وبثه في هذه الوسائل الإعلامية بغرض الإساءة والتنبه إلى نواياهم السيئة، مؤكداً أنه من الواجب على العامة الإعراض عن هذه المواقع الإخبارية وعدم الخوض فيما ينشرونه أو الرد على الجزئيات التي يثيرونها بين حين وآخر، مبيناً أهمية الانصراف إلى ما هو أولى وأهم من ذلك مثل العبادة والعمل الصالح وبذل الخير لتحقيق الأجر والثواب في الدنيا والآخرة والمساهمة في نماء وتطور وازدهار الوطن في شتى المجالات.

وشدد الدكتور الشثري على أن استهداف المملكة العربية السعودية وولاة أمرها يأتي لكونها تمثل خيمة الإسلام برعايتها واحتضانها للحرمين الشريفين والمقدسات الإسلامية وجهودها الكبيرة لنشر الإسلام ونصرة قضايا المسلمين في مختلف أقطار العالم.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

غدا.. «الشثري» ضيف برنامج «الجواب الكافي» على قناة المجد

غدا.. «الشثري» ضيف برنامج «الجواب الكافي» على قناة المجد

خادم الحرمين يطمئن على الشيخ الشثري في منزله (صور)

خادم الحرمين يطمئن على الشيخ الشثري في منزله (صور)

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

مخالفات قولية عند نزول المطر
مقالات

مخالفات قولية عند نزول المطر

المزيد
مشاعر محبوسة
مقالات

مشاعر محبوسة

المزيد
بين الألف والياء «تواضع»
مقالات

بين الألف والياء «تواضع»

المزيد
حزن الفقد
تدوينات حرة

حزن الفقد

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>