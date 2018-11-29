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«الأرصاد» تتوقع أمطارًا رعدية على مكة حتى العاشرة مساءً

«الأرصاد» تتوقع أمطارًا رعدية على مكة حتى العاشرة مساءً
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تواصل- واس:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية، تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، على محافظات الطائف، ومكة المكرمة ، والجموم ، وخليص, والكامل, وميسان, والأجزاء المجاورة، وتستمر حتى العاشرة مساءً.

من جهتها, دعت إدارة الدفاع المدني بالمنطقة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر من التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، والحرص على عدم استخدام الهاتف الجوال لتجنب حوادث الصواعق، مؤكدة ضرورة اتباع تعليمات الدفاع المدني وإرشاداته من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa، أو عبر بوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، للاطلاع على إرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.

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