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التليجرف: رسالة مسربة تكشف خطة فيسبوك لبيع بيانات المستخدمين

التليجرف: رسالة مسربة تكشف خطة فيسبوك لبيع بيانات المستخدمين
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تواصل-وكالات

ذكرت صحيفة “التليجرف” أن رسالة بريد إلكتروني، كشفت خطط فيسبوك لبيع بيانات المستخدمين لشركات على الرغم من وعود مارك زوكربيرج بعدم فعل ذلك.

وبحسب الصحيفة، فإن الرسالة حصلت عليها أولاً صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية بعدما قام مصدر لها بتسريب الرسالة والتي تكشف أنه في الفترة من 2012 إلى 2014 كان فيسبوك يفكر في بيع بيانات المستخدمين لشركات “طرف ثالث” التي تستخدم البيانات لأهداف أبحاث أو جمع معلومات أو تقديم إعلانات، ولكن في النهاية قررت إدارة الشركة عدم اتخاذ الخطوة.

والرسالة تعني أن فيسبوك كان يريد بيع البيانات قبل انكشاف فضائح مثل كامبريدج أناليتيكا، رغم أن مارك زوكربيرج أعلن من قبل في 2009 أنه لن يقوم ببيع بيانات المستخدمين أبدا.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الرسالة المسربة وردت في أوراق قضية مرفوعة ضد فيسبوك من شركة تكنولوجية أخرى باسم Six4Three وتقول الشركة إنها رفعت الدعوى بسبب ممارسات فيسبوك فيما يخص بيانات المستخدمين بها ممارسات احتكارية ضد المنافسة وتفضل شركات على حساب شركات أخرى.

ومن المعروف أن فيسبوك أعلن أنه قطع طلب من شركة كامبريدج أناليتيكا في 2015 عدم “حصد” بيانات المستخدمين، لكن الشركة استمرت في عمليات الحصول على البيانات وجمعت المعلومات الخاصة بحوالي 87 مليون مستخدم على فيسبوك من خلال تطبيق على الموقع، وكان أغلب المستخدمين من أمريكا وبريطانيا، وعملت الشركة على استخدام البيانات في تصميم دعاية سياسية لدعم ترامب والبريكست.

وعند اكتشاف الفضيحة اضطر مارك زوكربيرج للمثول أمام الكونجرس في جلسة استماع ليقول إنه لم يقم ببيع البيانات ولكنها سرقت.

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